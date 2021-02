Collane, braccialetti, anelli e orecchini non sono solo accessori usati dalle donne. Anche molti uomini amano completare il proprio look con questi accessori. Tra questi, le collane sono uno dei più popolari e versatili. Si possono trovare molti modelli diversi adatti a look differenti.

È però difficile trovare suggerimenti e consigli su come indossarle. Non preoccupiamoci! Oggi, gli Esperti di moda di Proiezionidiborsa spiegheranno come fare. Ecco come scegliere le collane da uomo per avere uno stile impeccabile in ogni occasione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Il look deve essere coerente

Quando si sceglie una collana bisogna tenere in mente con che cosa la vogliamo indossare. Il look, infatti, deve essere coerente e i vari accessori non devono stonare l’uno con l’altro. Per esempio, se abbiamo indosso un completo non possiamo indossare delle collane a catena molto grossa.

Collane fini ed eleganti vanno quindi bene con completi e camicie. Collane più sbarazzine e giovanili possono invece essere indossate con look casual. Inoltre, non indossiamo una collana d’oro se abbiamo anelli e bracciali d’argento: stonerebbe molto.

Durante la scelta di una collana è consigliato anche considerare come vogliamo indossarla. Collane grandi e lunghe possono essere portate fuori da camicie e t-shirts. Modelli più piccoli, invece, sono visibili e apprezzabili anche se indossati all’interno della camicia.

Ecco come scegliere le collane da uomo per avere uno stile impeccabile

In commercio esistono molti modelli diversi di collane da uomo. È bene sceglierne uno che rifletta noi e il nostro carattere. Le collane a catena più o meno fine vanno molto di moda. Quelle più piccole, per esempio, sono adatte a uomini di classe che vogliono portare le collane anche sotto a camicie e polo.

Se il nostro stile è sbarazzino, possiamo optare per le collane a grani. Questo solitamente sono molto lunghe e vengono portare fuori dalle magliette. Infine, se teniamo a cuore la religione scegliamo collane con ciondoli a croce o medagliette a tema. Possiamo indossarle in qualunque occasione!