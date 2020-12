Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le future mamme, specialmente durante i primi mesi di gravidanza, si preoccupano molto per i comportamenti da adottare, i cibi e le bevande da assumere. È risaputo che il primo trimestre è quello più delicato per la salute della mamma e del bambino. Ma è comunque importante adottare qualche accorgimento in più per tutelare entrambi durante tutti i 9 mesi. Introdurre nel proprio organismo la giusta quantità (e qualità) di liquidi è fondamentale per uno sviluppo regolare del feto. Pertanto, ecco come scegliere le bevande da assumere in gravidanza.

Quali bevande assumere preferibilmente

Bere tanta acqua è consigliato a tutti da sempre. Per le donne incinte questa regola vale ancora di più poiché bere almeno 2 litri e mezzo d’acqua al giorno aiuta la vascolarizzazione della placenta. Un giusto apporto di acqua aiuta inoltre a diminuire le infezioni, aumentando la frequenza della minzione.

Il caffè al ginseng, dopo il primo trimestre, può essere consumato fino a due tazzine al giorno poiché è ricco di vitamine e polisaccaridi. Pertanto, il ginseng aiuta a rinforzare il sistema immunitario, a migliorare la resistenza fisica e riduce l’affaticamento mentale.

Durante la gestazione è consigliabile assumere succhi di frutta e di verdura. Sono ricchi di vitamine e sali minerali che durante i nove mesi non devono assolutamente mancare.

Il latte è ricco di vitamina D e proteine ed è consigliabile assumerne una tazza al giorno, non soltanto in gravidanza, ma anche durante l’allattamento. Ridurrebbe infatti il rischio che, in età adolescenziale, il bambino possa soffrire di diabete di tipo 2.

Le tisane sono consigliate specialmente prima di andare a dormire, per favorire il sonno della gestante.

Le più consigliate per le loro proprietà rilassanti sono quelle alla melissa, alla valeriana e alla rosa canina. Mentre quelle note per le proprietà digestive (in gravidanza, la donna può avere difficoltà a digerire) sono quella al tiglio e allo zenzero.

Ecco come scegliere le bevande da assumere in gravidanza. Prediligere bevande leggere e non troppo elaborate, che contengano un basso apporto di caffeina e che siano ricche di vitamine è il comportamento migliore.

