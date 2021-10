Gli imprevisti accadono anche alle persone più attente. Infatti, spesso gli incidenti non dipendono dalla nostra volontà o disattenzione. Le nostre case dovrebbero essere tra i luoghi più sicuri. Eppure l’ambiente domestico nasconde molti pericoli. Non possiamo prevedere infiltrazioni, rapine, alluvioni, fughe di gas e altri incidenti domestici.

Saremo sorpresi di sapere che nel nostro Paese nel 2019 ci sono stati 3 milioni di infortuni in abitazioni private. In molte occasioni le stesse persone coinvolte e i proprietari hanno dovuto pagare i danni. Per questo stipulare un’assicurazioni casa è fondamentale. L’obiettivo è proteggersi dal dover pagare somme assurde in caso di incidenti. Inoltre, grazie a queste polizze si riesce a coprire i danni relativi a terzi.

Poiché esistono diversi tipi di polizze, in questo articolo troviamo una piccola guida per scegliere quella più conveniente e giusta per noi. Ecco come scegliere l’assicurazione casa perfetta per ogni esigenza risparmiando con semplici consigli.

Le varie tipologie di polizza

L’assicurazione sulla casa in Italia non è obbligatoria. L’obbligo sussiste solo in caso di mutuo. Tuttavia i numerosi incidenti avvenuti all’interno delle abitazioni hanno visto un incremento di queste polizze. Pensiamo alle famiglie che hanno bambini, oppure chi ha una colf o animali domestici.

Tra le tante tipologie, quella base comprende scoppio e incendio. Tra le polizze più sfruttate attualmente risultano quelle che coprono il furto e i danni da pioggia, alluvione, neve etc. Una delle più convenienti e meno costose si chiama Responsabilità Civile Capofamiglia. Grazie a questa si tutela tutta la famiglia da possibili danni recati a terzi sia fuori che in casa, e copre anche gli animali domestici. In quest’ultimo caso invitiamo a leggere l’articolo Non solo la copertura per spese veterinarie ma abbiamo tanti motivi per stipulare l’assicurazione animali domestici.

Simile è la polizza Responsabilità Civile verso Terzi. A molti capita che un tubo rotto allaghi l’appartamento dell’inquilino di sotto. Può anche capitare che si stacchi un pezzo d’intonaco dal balcone e cada addosso a un passante. Poi esistono anche assicurazioni che coprono gli atti vandalici come finestre rotte, muri imbrattati etc. Il costo dell’assicurazione può variare in base al tipo di casa, ai metri quadrati e a dove è ubicata.

Ecco come scegliere l’assicurazione casa perfetta per ogni esigenza risparmiando con semplici consigli

Proprio perché esistono centinaia di compagnie assicurative, è bene saper scegliere la migliore tra le offerte. Prima di stipulare il contratto bisogna accertarsi che le garanzie della polizza siano adatte alla nostra situazione. Se viviamo in una zona a rischio alluvioni meglio stipulare una polizza per danni metereologici. Cerchiamo anche di non sotto assicurarsi per valori troppo bassi. Così non rischieremo rimborsi inadeguati al danno.

Controlliamo sempre il massimale e la franchigia proposti dalla polizza. Ma soprattutto, verifichiamo chi ci sta proponendo l’assicurazione. Le truffe sono dietro l’angolo, quindi è meglio stare attenti anche su questo fronte.