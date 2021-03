Arredare casa è un’arte complessa, in cui bisogna considerare molti fattori. C’è l’aspetto puramente estetico, ovviamente, a cui si accompagna l’utilità pratica di ogni oggetto. Ed ovviamente c’è il risparmio, a cui tutti siamo sempre costretti a pensare.

Per quanto riguarda i mobili, molti optano per comprarli in legno. Forniamo quindi alcuni consigli per fare la scelta giusta, senza pesare troppo sul portafoglio. Ecco come scegliere l’arredamento di casa in legno spendendo poco.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Le cose a cui fare attenzione

Innanzitutto, un mobile in legno viene acquistato per durare, quindi la cosa principale a cui fare attenzione è la qualità della costruzione. Un mobile che dura tanto è ovviamente garanzia di risparmio.

Senza essere degli esperti, ci sono alcuni controlli facili che possiamo fare. Se è un tavolo ad esempio, proviamo a farlo traballare un po’. Questo è un semplice test per capire se è ben saldo, o se le parti che lo costituiscono non sono ben attaccate assieme. Questo è particolarmente importante se è un tavolo che va smontato e poi rimontato a casa. Infatti non vogliamo certo che un minimo errore di montaggio metta a rischio tutta la struttura.

Se ci sono cassetti, assicuriamoci di farli scorrere bene, per vedere se sono ben progettati. Consigliamo anche di controllare le guide del cassetto e di preferire quelle in legno. Esse infatti durano di più rispetto a quelle di metallo, che invece si prestano a ruggine e maggiore rischio di rompersi.

L’importante dettaglio

Dobbiamo fare particolare attenzione se cerchiamo di comprare un mobile che ha già qualche annetto, altra ottima mossa per risparmiare. Può essere affascinante avere un mobile vintage in casa, ma bisogna anche assicurarsi che sia in buono stato. Per cui la prima cosa da fare è fare i controlli spiegati sopra. E poi, proviamo ad annusarlo: se sentiamo odori sgradevoli, come il fumo, allora non compriamolo. Infatti il legno è un materiale poroso che trattiene molto gli odori, e quindi sarà difficile farli andare via. Questo è particolarmente problematico se vogliamo metterci della biancheria dentro: essa rischia infatti di rimanere impregnata di questo odore fastidioso.

Ecco come scegliere l’arredamento di casa in legno spendendo poco: pochi consigli e facili da seguire per conciliare qualità e risparmio.