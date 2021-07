Con l’estate arrivano nuove verdure da gustare. Tra queste troviamo i fagiolini, buonissimi legumi perfetti in tante ricette. Essi possono essere acquistati al supermercato oppure coltivati nell’orto, se abbiamo spazio. Lo staff di Proiezionidiborsa in un articolo precedente ha proprio indicato come i fagiolini siano una delle migliori scelte possibili da aggiungere all’orto a luglio.

Se invece vogliamo andare a comprarli al supermercato dobbiamo fare attenzione ad una serie di cose per essere sicuri di acquistare prodotti di alta qualità. Vediamo dunque gli accorgimenti fondamentali per fare sempre la scelta giusta. Ecco come scegliere i fagiolini migliori al supermercato e non commettere errori.

Ecco che cosa dobbiamo considerare

I fagiolini buoni rispondono a caratteristiche ben precise. In questo articolo ci concentreremo sulla varietà più comune, ovvero quella verde. Esistono anche dei fagiolini più chiari, chiamati boby bianchi, ma sono molto meno diffusi.

Quando siamo al supermercato scegliamo dei fagiolini non molto spessi. In questo modo ci assicureremo che siano belli teneri e più semplici da cucinare. Prestiamo anche attenzione ai piccioli, che devono avere un colore verde ben riconoscibile. Devono inoltre avere un bell’aspetto fresco, perchè se il picciolo è un po’ rinsecchito non è un buon segno.

Inoltre prima di sceglierli possiamo fare una piccola prova, se ci è possibile. Prendiamo un fagiolino e proviamo a piegarlo un po’. Se questo è duro, e sembra che si stia per spezzare, vuol dire che è fresco. Se invece è piuttosto molle allora è maturo. Raccomandiamo di fare questa prova munendosi dei guanti che sono disponibili in ogni supermercato, appositamente per scegliere la verdura fresca.

Teniamo conto di tutte queste caratteristiche e non dovremmo avere problemi. Ci porteremo così a casa i migliori fagiolini del supermercato. Una volta a casa ricordiamo che questa verdura si può congelare, previa scottatura in acqua salata.