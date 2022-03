Quando si acquistano gli occhiali da vista non ci si può basare solo sul prezzo o sull’estetica: essendo la soluzione a un problema di salute, vanno valutati innanzitutto in base alle proprie esigenze mediche. Bisogna sempre ricordarsi che si tratta di un prodotto medicale fatto su misura. La vendita del quale è sempre affidata a un ottico optometrista e in seguito a un esame approfondito della funzione visiva.

Il costo di un occhiale è difficile da definire a priori, anche perché spesso comprende servizi come l’assistenza, la manutenzione e talvolta la sostituzione dei pezzi di ricambio.

L’IVA è al 4% e la spesa è detraibile al 19% sul modello 730, a patto che lo scontrino indichi la dichiarazione di conformità e il codice fiscale del cliente.

Un paio da lettura si può trovare a poche decine di euro, come anche a centinaia. Spesso, però, quello più economico non è decisamente la scelta migliore. L’occhiale non è un paio di scarpe, che si cambia di frequente.

È in pratica una protesi, un oggetto che si porta sempre addosso per anni. Rinunciare a un prodotto più adatto per risparmiare poche decine di euro potrebbe essere controproducente sul lungo periodo.

Ecco come scegliere gli occhiali da vista più adatti alle proprie esigenze risparmiando e senza rinunciare alla qualità

La qualità delle lenti, e di conseguenza il loro costo, dipende da vari fattori. Tra questi, la leggerezza, lo spessore, la forma e i trattamenti che le lenti ricevono.

La scelta va fatta partendo dal proprio difetto visivo e basandosi sull’uso che ne si farà. Chi passa la giornata tra lo schermo del computer e quello del telefonino sceglierà lenti ad alta tecnologia e con trattamenti di un certo tipo. Antiriflesso, fotocromatico, indurimento, luce blu-viola, solo per citarne alcuni. In questi casi il costo sale.

Chi invece usa gli occhiali una tantum, magari solo per lettura e da vicino, potrà acquistare lenti oftalmiche personalizzate per potere e centratura, ma risparmiando sui trattamenti.

La scelta della montatura non è solo estetica: dev’essere comoda, funzionale, centrata e deve reggere bene le lenti scelte. Si può, però, risparmiare facendo alcune scelte intelligenti.

Per esempio, evitando le marche in voga e i materiali di pregio e puntando sui modelli base. Spesso, i negozi di ottica propongono delle offerte a prezzi scontati per fidelizzare i clienti o avvicinarne di nuovi.

Quasi ovunque, poi, i modelli in esposizione o le rimanenze di magazzino costano decisamente meno. Meglio scordarsi di internet: la vendita di lenti graduate sul web in Italia sono vietate. Si possono invece acquistare tranquillamente occhiali da sole, che non hanno bisogno di assistenza specifica.

Quindi, ecco come scegliere gli occhiali da vista facendo attenzione.

