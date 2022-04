In pochissimi anni, gli smartphone hanno completamente rivoluzionato il nostro modo di comunicare, lavorare, cercare informazioni e tantissimo altro. Questi dispositivi, però, hanno avuto anche un impatto enorme sul nostro modo di produrre e consumare contenuti. Con pochi e semplici gesti, infatti, possiamo in qualsiasi momento ottenere istantanee e riprese, da condividere, inviare o conservare nei nostri ricordi. Cose che, fino a qualche decennio fa, erano impossibili anche solo da immaginare.

Secondo alcune stime, pare che solo nel 2021 siano state scattate quasi 1.500 miliardi di foto digitali in tutto il Mondo. Come è facile prevedere, più del 90% di queste provengono da uno smartphone. Tuttavia, quanti di questi scatti sono effettivamente degni di nota da un punto di vista qualitativo? Probabilmente pochi. In questo articolo, quindi, scopriremo qualche trucchetto per ottenere subito fotografie migliori, che possono essere apprezzate anche dai nostri amici sui social network.

Spesso è solo una questione di pulizia

Partiamo innanzitutto dal consiglio forse più banale, ma che può essere decisivo per la buona riuscita delle nostre fotografie. Stiamo parlando della pulizia delle lenti della fotocamera. Essendo queste ultime rivolte verso l’esterno, è molto semplice sporcarle, anche con le nostre stesse ditate. Questo è un vero problema perché, avere le lenti sporche, comporta l’ingresso di minor luce all’interno del sensore. Quindi le immagini potrebbero risultare sempre sfocate, poco nitide e dai tratti poco definiti. Per pulire efficacemente le lenti, si potrebbe utilizzare un qualsiasi detergente antistatico, senza alcol, da spruzzare direttamente su un panno in microfibra. Tuttavia, se ci troviamo fuori casa, basterà anche un fazzoletto pulito di stoffa.

Ecco come scattare bellissime foto con il proprio cellulare e migliorare la loro qualità in pochi secondi

Un altro fattore da considerare, per scattare delle foto di qualità, è la risoluzione. Questa si può modificare in qualsiasi momento, accedendo direttamente alle impostazioni interne della fotocamera.

Da qui, possiamo ad esempio impostare la risoluzione massima supportata dal nostro smartphone ed aumentare le dimensioni di ogni singola foto. Ciò comporta però un grosso dispendio di memoria che, quindi, andrebbe ogni tanto ripulita sfruttando questi semplici consigli. Dalle impostazioni, inoltre, si può attivare uno strumento davvero interessante che renderà le nostre foto più armoniose ed equilibrate, ossia la “griglia”. Quest’ultima, ci permetterà di suddividere lo schermo in 9 quadrati e di avere, così, un’idea migliore della disposizione dei soggetti nella foto finale.

Infine, per avere una resa qualitativamente migliore delle fotografie, è importante utilizzare con attenzione lo zoom. Questa funzione è molto comoda perché ci permette di riprendere e scattare paesaggi, soggetti ed oggetti distanti dal nostro obiettivo. Spesso, però, si tratta di uno zoom digitale, che dona alle fotografie un fastidiosissimo effetto sgranato.

Per ovviare a questo problema, si potrebbero acquistare dei mini obiettivi e altri strumenti ottici, da applicare sulla lente. In questo modo, potremmo scattare fotografie davvero eccezionali come dei veri professionisti. Quindi, ecco come scattare bellissime foto sfruttando al meglio tutte le potenzialità del nostro smartphone. Per ottenere risultati ancora più soddisfacenti, possiamo anche modificare le fotografie in post produzione, utilizzando alcune app gratuite facilissime da utilizzare.