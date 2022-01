Negli ultimi tempi moltissimi dibattiti si sono concentrati su una certificazione in particolare. Il Green Pass o certificazione verde, infatti, è entrato prepotentemente nelle nostre vite con lo scopo di contenere la pandemia da Covid 19.

Si tratta di uno strumento necessario per tenere sotto controllo la pandemia che, negli ultimi giorni si è evoluto e “rafforzato”.

Molto semplicemente si tratta di un QR Code che corrisponde al singolo individuo e che permette di controllarne la validità.

Scaricare il Green Pass per averlo sempre a portata di mano è semplice e veloce ma bisogna avere un po’ di confidenza con la tecnologia.

Come ottenere il Green Pass

Il Green Pass, a seconda della tipologia, viene generato automaticamente in seguito alla vaccinazione (completa o no), alla guarigione o al risultato di un PCR.

Il Green Pass base, infatti, potrà essere scaricato anche in assenza di vaccinazione o guarigione ma in seguito a tampone molecolare o rapido.

Diverso per il Green Pass rafforzato e booster che potrà essere scaricato solamente in seguito a vaccinazione (completa nel secondo caso) o guarigione.

Il Governo ha pubblicato una tabella utile per capire quale tipologia di documento serva per accedere alle diverse attività.

Come si scriveva, il Green Pass si ottiene automaticamente in seguito ad una delle operazioni spiegate in precedenza.

Si riceverà una email o SMS che comunicherà la possibilità di scaricare il documento in diversi modi.

Ecco come scaricare il Green Pass sul cellulare anche senza lo SPID in poche e semplici mosse

La certificazione potrà essere scaricata tramite l’App Immuni inserendo i dati della propria tessera sanitaria oltre al codice ricevuto tramite SMS o email. In questo caso non sarà necessario lo SPID.

In alternativa sarà utile la sezione “messaggi” dell’App IO accedendo tramite SPID/CIE.

Sempre tramite Web la certificazione potrà essere scaricata accedendo al proprio Fascicolo sanitario elettronico regionale.

Il Green Pass, una volta scaricato, potrà essere inserito nel Wallet dei dispositivi Apple. Per farlo bisognerà condividere il proprio documento con applicazioni terze, meglio pensarci bene prima di procedere.

Accedendo alla pagina Covid Pass Marvin sarà possibile selezionare il Green Pass dalla libreria foto, scegliere un colore e cliccare aggiungi al Wallet. La certificazione, in questo modo, sarà sempre disponibile e facilmente reperibile.

Se si preferisse evitare di condividere i propri dati la certificazione potrà essere scaricata tra le foto e inserita tra i preferiti. Anche in questo modo sarà possibile averla sempre a portata di mano.

Alternativa

Come si scriveva, il Green Pass potrà essere scaricato senza lo SPID tramite l’App Immuni.

Chi non ha lo SPID o, in generale, non ha dimestichezza con la tecnologia potrà rivolgersi a dei canali fisici.

Recarsi presso il proprio medico di medicina generale, il farmacista di fiducia o laboratori accreditati. Questi riusciranno a scaricare rapidamente il Green Pass, sia in formato digitale che cartaceo, utilizzando la tessera sanitaria e il codice fiscale.

In questo modo anche chi non possiede un cellulare o un computer potrà ottenere la certificazione necessaria per svolgere molte attività.

Ecco, quindi, come scaricare il Green Pass sul cellulare anche senza lo SPID in poche e semplici mosse.