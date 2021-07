A chi non piace avere un corpo bello e curato. Potremmo dire tranquillamente che è il desiderio di tutti.

Ognuno cerca di fare del proprio meglio per raggiungere il risultato, con diete, sport e cure di bellezza.

Eppure, a volte capita che curiamo il viso e il corpo ottenendo ottimi risultati. Ma la delusione arriva da parti del nostro corpo che non sono le prime ad essere guardate. Tuttavia, se screpolate o comunque non curate, non danno una bella immagine di noi.

Ecco come sbarazzarsi delle odiose macchie scure sui gomiti

Spesso capita di ritrovarsi delle macchie scure sui gomiti che non solo non sono piacevoli da vedere, ma portano anche prurito e fastidio.

Le cause di questo inestetismo sono molteplici. Ma ciò che è davvero importante è cercare di alleviare il fastidio e schiarire quelle macchie.

Tra le cause più frequenti, ve ne sono alcune sicuramente serie e quindi da non sottovalutare quali la psoriasi. In questo caso il consiglio è di rivolgersi ad uno specialista.

Spesso però le macchie scure sui gomiti sono determinate da una alimentazione scorretta, dunque, da una carenza di vitamina A. Ma anche dall’accumulo di cellule morte e impurità.

Ebbene in questi casi ecco come sbarazzarsi delle odiose macchie scure sui gomiti.

Quali i rimedi più efficaci?

Tra i rimedi naturali in grado di conferire alla nostra pelle un aspetto sano e pulito troviamo limone e bicarbonato.

Già in un precedente articolo che potrete leggere qui abbiamo parlato del potere schiarente del succo di limone.

Ma oltre al limone, può tornarci utile il bicarbonato.

Le sue proprietà sbiancanti e la sua azione abrasiva ci aiuterà infatti nella risoluzione del problema.

Basta prendere quindi un po’ di bicarbonato e mescolarlo con un po’ di acqua fino ad ottenere una pasta che andremo ad applicare sulla pelle.

Lasciamo agire per circa 5 minuti poi sfreghiamo leggermente e risciacquiamo con acqua tiepida.

Ripetendo questo trattamento un paio di volte a settimana, dovremmo vedere subito dei miglioramenti.