Quello che presentiamo oggi è un piatto che appartiene alla tradizione veneta e che spesso viene consumato sotto le feste. La ricetta ha il vantaggio non solo di essere incredibilmente semplice, ma anche quello di rispettare la stagionalità degli alimenti. I protagonisti infatti saranno fagioli, radicchio e gamberi (o scampi). Un piatto della tradizione da impiegare sia come secondo piatto che come sfizioso antipasto. Se già avevamo detto che meglio delle noiose tartine e voulevant ecco 3 sbalorditivi aperitivi e antipasti ottimi per le feste, anche quello che seguirà potrebbe essere un’ottima alternativa. Ma vediamo come realizzarlo.

Ingredienti e preparazione

Il piatto è davvero semplice e sarà composto di una vellutata di fagioli insaporita con qualche ciuffo di radicchio e gambero a crudo. Per realizzare questa fantastica ricetta abbiamo bisogno di:

Fagioli;

Cipolla;

Gamberi o scampi;

Olio d’oliva;

Sale;

Pepe.

Partiamo realizzando una semplicissima vellutata con i nostri fagioli. Per abbreviare i tempi possiamo orientarci anche verso i fagioli precotti in barattolo.

Facciamo un trito di cipolla che metteremo a scaldare in padella con dell’olio e al quale aggiungeremo i fagioli. Aggiustiamo di sale e spadelliamo per qualche minuto lasciando che i fagioli insaporiscano. A fine cottura aggiungiamo un mestolo di brodo vegetale o acqua, mettiamo in un mixer e frulliamo.

Ecco come sbalordire gli ospiti per le feste con questo semplice piatto a base di gamberi

Ottenuta la nostra vellutata mettiamola da parte, magari lasciandola a temperatura ambiente.

Nel frattempo occupiamoci del nostro gambero che può essere quello rosso di Mazara o, se non vogliamo eccedere con i costi, anche quello argentino. In alternativa anche gli scampi andranno benissimo. Sarà però indispensabile che i crostacei siano stati abbattuti in precedenza per poterli gustare crudi.

Dopo aver pulito attentamente il gambero e aver rimosso l’intestino interno, non dovremo fare altro che condirlo con dell’olio d’oliva.

Stesso discorso dovrà essere fatto per i piccoli ciuffi di radicchio che possiamo scegliere di lasciare crudi o scottare in padella.

Impiattamento da chef

A questo punto non resta che comporre il piatto disponendo per prima la nostra vellutata che farà da letto. Sul lato sinistro del piatto mettiamo in fila le cimette di radicchio vicino alle quali disporremo il gambero crudo. Un giro di olio a condire ed una leggera spolverata di pepe termineranno un piatto semplice ma di grande effetto.

Quindi ecco come sbalordire gli ospiti per le feste con questo semplice piatto a base di gamberi.

