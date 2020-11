Le video guide di PdB

Le video guide di PdB



Spesso nella mente dei portatori di occhiali da vista si insinua un dubbio: come si possono sanificare gli occhiali da vista per renderli immuni al coronavirus? Da un lato, molti studi scientifici, hanno confermato che chi porta gli occhiali è maggiormente protetto dal coronavirus. Questo accade perché il Covid 19 può insinuarsi nell’organismo anche attraverso gli occhi.

Indossare gli occhiali da vista, quindi, è come introdurre una barriera tra gli occhi e il mondo. Fungendo, quindi, da scudo tra gli occhi e l’esterno svolgono la stessa funzione affidata alla mascherina nei confronti di naso e bocca.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Inoltre, a parte questa protezione, chi indossa gli occhiali sarà meno incline a strofinarsi gli occhi. Si sa, toccare gli occhi con le mani, spesso non perfettamente igienizzate, potrebbe comportare la diffusione del virus.

Ma cosa succede se gli occhiali non vengono igienizzati in maniera corretta?

Ecco come sanificare gli occhiali da vista per renderli immuni al coronavirus

Gli occhiali, come qualsiasi altro oggetto di uso quotidiano, se non igienizzati accuratamente, potrebbero rivelarsi dei perfetti incubatori di batteri. Per questo motivo, è importante maneggiarli sempre con le mani pulite e igienizzarli quotidianamente. Si raccomanda, poi, di pulire sempre gli occhiali nel caso in cui siano stati maneggiati da altre persone.

Ma come si può fare questo senza danneggiare l’occhiale?

Il modo più semplice è utilizzare dei detergenti spray e delle salviette igienizzanti. Questi prodotti si trovano facilmente in commercio in tutti i negozi di ottica.

Un altro modo semplice per pulire gli occhiali è utilizzare un pò di sapone PH neutro da risciacquare bene con dell’acqua.

Il rischio maggiore

Bisogna sempre fare molta attenzione nell’effettuare queste operazioni. Il rischio maggiore che si corre potrebbe essere quello di rigare le lenti o di rovinare la montatura.

È fortemente sconsigliato l’uso di prodotti molto aggressivi come candeggina, sgrassanti o soluzioni alcoliche che potrebbero compromettere le proprietà degli occhiali. Oltre a questo sarebbe opportuno evitare di pulire le lenti sugli indumenti perché questo gesto potrebbe, oltre a spostare eventuali batteri, rovinare l’occhiale.