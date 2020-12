Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il Natale è alle porte e quale periodo migliore per portare il salmone affumicato in tavola? Il salmone è, spesso, utilizzato durante il periodo natalizio per dei deliziosi antipasti, facili da preparare che colorano e profumano la tavola.

Proprio in questo periodo può capitare di dover acquistare, all’ultimo minuto, del salmone affumicato al supermercato.

Come si può riconoscere un buon salmone affumicato nel frigo del supermercato? Ecco come salvare le feste riconoscendo il salmone affumicato di qualità al supermercato.

La provenienza

Prima di accingersi ad acquistare del salmone bisognerà fare molta attenzione alla sua provenienza. Spesso ecosostenibilità e qualità vanno di pari passo, il salmone ne è un esempio.

Il grande problema dei salmoni è rappresentato dagli allevamenti intensivi che oltre a danneggiare l’ambiente, fanno grande uso di agenti chimici ed antibiotici. Nonostante la maggior parte dei salmoni in commercio provenga da allevamenti sarà l’ubicazione di tale allevamento a fare la differenza. Infatti, andranno preferiti salmoni di provenienza danese, norvegese, scozzese e irlandese.

Bisognerà, invece, diffidare di quelli provenienti dal Pacifico o dalle zone dell’Est Europa.

Gli ingredienti

Un’altra cosa da osservare attentamente sono gli ingredienti dal momento che un buon salmone dovrebbe solo contenere salmone, zucchero e sale. Se, tra gli ingredienti principali, se ne leggono altri non si tratterà di un salmone di qualità.

Un classico caso è quello dell’aggiunta di “fumo”, probabilmente saranno state utilizzate sostanze chimiche per incrementare l’affumicatura. Queste sostanze potrebbero rivelarsi cancerogene e pericolose per la salute.

Il prezzo e la confezione

Nel salmone affumicato il prezzo e la confezione svolgono un ruolo fondamentale sulla qualità del prodotto. La confezione, solitamente, sarà molto minimale. E il prezzo per un salmone di qualità non dovrà essere inferiore ai 12 euro all’etto.

Oltre a questo, andrebbe valutato attentamente il luogo in cui è venduto il salmone. Sicuramente un salmone di qualità non sarà inserito all’interno di frigoriferi in mezzo ad altri prodotti.

In ogni caso, se si vuole essere sicuri di acquistare un prodotto di qualità si consiglia di recarsi in gastronomia.

Ecco forniti, dunque, alcuni consigli per salvare le feste riconoscendo il salmone affumicato di qualità al supermercato.