Ecco come riutilizzare vecchi jeans con questi tre metodi che nessuno conosce. L’armadio di tutti noi è pieno di vestiti o accessori che, per un motivo o per un altro, non utilizziamo più. Il mondo della moda cambia molto velocemente, e dunque anche le tendenze che scegliamo di seguire hanno solitamente una vita molto breve. Proprio per questo gli abiti che compriamo oggi è molto probabile che, nel giro di qualche mese o anno, smetteranno di essere indossati. Le cause per cui cambiamo il nostro guardaroba possono essere anche altre. Da un repentino dimagrimento ad un improvviso aumento di peso, la lista è lunga. Qualunque sia la ragione, è bene essere consapevoli che è possibile ridare vita a questi vestiti. Consigliamo infatti di pensarci due volte prima di buttarli, e tra poco sveleremo perché.

Il pantalone più indossato

Nelle mode che si sono succedute negli ultimi anni, c’è stato un capo di abbigliamento che, più di altri, ha mantenuto sempre alta la sua fama. Parliamo ovviamente dei pantaloni di jeans. Grazie alla loro comodità e ai vari modelli messi ultimamente in commercio, i jeans non sono mai passati di moda. Azzardando una previsione possiamo tranquillamente dire che rimaranno nella lista dei pantaloni più comprati per molto tempo ancora.

Nonostante ciò, questi pantaloni possono rovinarsi oppure, per cause diverse, potremmo considerarli non più così comodi o comunque adatti a noi. Prima di gettare i jeans ormai inutilizzati però, è utile sapere che esistono tantissimi modi per poterli riutilizzare. In questo articolo ne sveliamo tre che sicuramente stupiranno tutti. Dunque ecco come riutilizzare vecchi jeans con questi tre metodi che nessuno conosce.

Ritagliare il tessuto

Il segreto risiede proprio nel ritagliare il tessuto e sbizzarrirsi con le forme che più ci piacciono. Dobbiamo infatti sapere che il jeans è fatto di un materiale molto resistente. Proprio per questo possiamo fabbricare oggetti che ci aiuteranno nei modi più disparati. Le tre idee che suggeriamo oggi riguardano un cuscino, una cuccia per il nostro amico a quattro zampe, e un grembiule da cucina. Infatti, grazie alla resistenza dei materiali e alla facilità con cui si possono ritagliare, tutto ciò che ci servirà saranno una forbice e tanta creatività.

Per il cuscino basterà ricavare la forma dal pantalone ed aggiungerci l’ovatta per poi ricucire. Stessa identica cosa per la cuccia, ovviamente modificandone la forma. Per il grembiule invece, sarà necessario semplicemente ricavarne la sagoma dal pantalone e cucire dei lacci. In pochi semplici passi, ecco come riutilizzare vecchi jeans con questi tre metodi che nessuno conosce.