Negli ultimi anni il mondo della cucina ha cambiato completamente palcoscenico. Se fino a qualche anno fa gli chef più importanti diventavano famosi a seguito di stelle e riconoscimenti, oggi non è così.

La maggior parte dei guru della cucina sono ormai conosciuti grazie alle trasmissioni televisive e a tutto ciò che circonda questo mondo. D’altronde l’interesse per le ricette è cresciuto in modo significativo negli ultimi anni. Imparare sempre nuove cose, risparmiando anche tempo e denaro, a volte, è un obiettivo che in molti rincorrono.

Riciclare gli avanzi

Le ricette si dividono in varie categorie. Da quelle classiche a quelle light, ovvero magre e ipocaloriche, la scelta è ampia. Un’importante categoria riguarda quella delle ricette che comprendono alimenti avanzati e pronti per essere buttati.

Capita spessissimo, infatti, di organizzare una cena e preparare più del necessario. Buttare il cibo è sempre un grande peccato ed evitarlo sarebbe auspicabile.

Ecco perché sono in molti, tra cuochi amatoriali e professionisti, a condividere ricette che prevedono come componente più importante proprio alimenti avanzati dal pasto del giorno prima. Dai primi agli antipasti, gli sfiziosi piatti che possono venir fuori sono tanti. Dunque, ecco come riutilizzare le patate avanzate del giorno prima con una ricetta semplice e veloce.

Il tortino alle verdure e formaggio

Le patate sono uno degli alimenti che più si prestano alla cucina. Proprio grazie alla versatilità di questo tubero, i piatti e le ricette che si possono preparare sono infiniti.

Nel caso, dunque, siano avanzate delle patate lesse dalla sera prima, esistono diversi modi per poterle riutilizzare. Dalla semplice passata in padella a un insalata di patate, le opzioni sono molte. Oggi però presentiamo un’idea un pò più particolare e gustosa, il tortino di patate alle verdure e formaggio.

Infatti, aggiungendo alle patate pangrattato, latte, burro e sale, si potrà creare la base di un ottimo tortino. Con un ripieno di verdure, come ad esempio spinaci, e formaggio, come la ricotta, si realizzerà un ottimo piatto da mangiare a casa ma anche ottimo da portare al sacco.

In pochi passaggi, dunque, ecco come riutilizzare le patate avanzare del giorno prima con una ricetta semplice e veloce.