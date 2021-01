Il burro scaduto è una dimenticanza troppo frequente se abbiamo il frigo troppo pieno. Soprattutto se non gli abbiamo assegnato un posto fisso, per esempio in un ripiano dello sportello o dentro una burriera.

Appena fiutiamo l’odore di rancido, il primo pensiero è quello di gettarlo subito nell’immondizia. Perché consumare il burro scaduto significa esporci a fastidiose intossicazioni alimentari.

Ma è bene sapere che non si deve affatto buttare il burro andato a male. Perché questo alimento può risultare molto utile per la cura della casa. Vediamo, con l’aiuto degli Esperti di ProiezionidiBorsa, alcune situazioni quotidiane in cui il burro rancido diventa un nostro prezioso alleato per le pulizie di casa.

Come conservare il burro in modo intelligente

Il burro non deve essere per forza conservato in frigo, se lo consumiamo davvero poco. Si può tenere tranquillamente in freezer, tagliato a cubetti e messo in un contenitore. Oppure in un sacchetto a chiusura ermetica. Si può metterlo in pentola o in padella senza scongelarlo.

In tal modo si eviterà di lasciarlo troppo tempo nel frigo e poi dimenticarlo in fondo a un ripiano. Ecco come riutilizzare il burro scaduto invece di buttarlo.

Un valido aiuto per le pulizie di casa

Le proprietà positive del burro, il più calorico dei latticini, non finiscono con la data di scadenza. Per chiunque ami i mobili e gli oggetti in legno, il burro rancido è un alleato fidato ed economico. È un valido aiuto per togliere le macchie dalle superfici di mobili e tavoli nuovi lasciati al naturale. Ma soprattutto per nutrire i mobili antichi.

Scaldiamo leggermente il burro rancido e mescoliamolo con un po’ di olio per mobili oppure con un goccio di glicerina o con della cera d’api. Ecco pronto un balsamo che ridona lucentezza e vigore a sedie, tavoli e armadi.

Ecco come riutilizzare il burro scaduto invece di buttarlo

Ecco come riutilizzare il burro scaduto invece di buttarlo. È un ingrediente perfetto da scaldare e aggiungere alla cera liquida per parquet che scricchiolano. Stendere con cura, lasciar asciugare e ripassare con un panno morbido.

Il burro rancido elimina anche il cigolio di porte e finestre verniciate o no, di sportelli e cassetti. Si può usare anche per lubrificare la catena della bicicletta, le stecche del biliardino, i pattini a rotelle, domare le viti più ostinate. Infine, per lucidare soprammobili e oggetti di ogni tipo, dalle ciotole di peltro agli scacchi.