Tra gli alimenti più presenti nelle nostre cucine, ci sono sicuramente pane e grissini, accompagnatori indispensabili di ogni pasto.

In particolare i grissini sono molto versatili e comodissimi da mettere in tavola anche all’ultimo minuto. Hanno però un piccolo difetto: possono diventare vecchi, molli e stantii nel giro di un paio di giorni se dimentichiamo la confezione aperta. Un grissino molle non è sicuramente un’esperienza piacevole sotto i denti, e la nostra prima tentazione potrebbe essere quella di gettare via tutta la confezione, ormai rovinata.

Ma questo sarebbe un’errore: anche i grissini vecchi, infatti, possono ritrovare uno scopo ed essere riutilizzati in cucina, riducendo gli sprechi e trasformando i vecchi grissini in ingredienti saporiti. Ecco come riutilizzare i grissini vecchi.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

Come impanatura

Tutti abbiamo in casa il pan grattato, alleato indispensabile soprattutto nelle fritture. Ma forse non tutti sanno che non occorre comprare il pan grattato già pronto al supermercato. Possiamo anche produrlo in casa in poche semplici mosse. I grissini si prestano particolarmente a svolgere la funzione di pan grattato, per un’impanatura perfetta e croccante. Basta sbriciolarli in un mortaio, o anche in una ciotola con un batticarne, per averli sempre pronti per impanare verdure o carne.

Come ingrediente nelle polpette vegetali

Ecco come riutilizzare i grissini vecchi: come ingrediente nelle polpette vegetali. Le polpette vegetali, come quelle di lenticchie, di ceci, di spinaci o addirittura di ortiche (ecco come prepararle), sono un’alternativa deliziosa alla carne per un secondo piatto saporito e gustoso. Per renderle più compatte, possiamo aggiungere all’impasto dei grissini vecchi sbriciolati.

Per assorbire l’umidità nel frigorifero

I grissini vecchi hanno anche un altro uso poco noto: sono ottimi per assorbire l’umidità in eccesso nel frigorifero. Basta posizionare un paio di grissini su un foglio di carta assorbente nel frigorifero. Presto assorbiranno l’umidità e diventeranno molli e umidi. Il nostro frigorifero sarà meno umido e non produrrà cattivi odori.