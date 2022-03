Ecco come risparmiare sulle ristrutturazioni della casa con queste idee da veri esperti per farla risplendere senza rinunciare alla qualità

La parola che, soprattutto oggi, è all’ordine del giorno è sicuramente “risparmio”. Nel periodo storico che stiamo vivendo, risparmiare è diventata una priorità. Non che prima non lo fosse, ma con tutto quello che sta accadendo da anni, ormai, non ne possiamo fare a meno.

Dopo la pandemia che ha messo in ginocchio l’Italia, la nuova sfida è il rincaro. Bollette di luce e gas, nonché i carburanti delle auto, ne sono un esempio. A tal proposito, proprio con l’intento di risparmiare, molte persone stanno facendo così con le bollette.

Tuttavia, nonostante questi problemi, sono state date diverse opportunità alle famiglie. Una di queste è l’agevolazione sulle ristrutturazioni edilizie, con la quale molte famiglie hanno deciso di ristrutturare la loro casa. In questo periodo, infatti, sono stati registrati diversi contratti di locazione da 1 a 3 anni.

Nell’attesa di vedere la propria casa ristrutturata, dunque, le famiglie che hanno aderito hanno optato per l’affitto di un appartamento arredato, con lo scopo di abitarvi per poco tempo. Se i Lettori devono ristrutturare, ecco come risparmiare sulle ristrutturazioni della casa, optando per arredamenti economici ma raffinati, che faranno la differenza.

Idee economiche ma di qualità

Se abbiamo un arredamento moderno ma la nostra pavimentazione è più classica e in buono stato, potremmo optare per pavimenti flottanti. Il pregio di questi tipi di pavimenti è che possono essere posizionati sopra la vecchia pavimentazione, risparmiando, così, sia sulla manutenzione che sui mattoni stessi.

Anche quelli in laminato hanno la stessa caratteristica. Se abbiamo in mente invece di togliere la pavimentazione per metterne una completamente nuova, consigliamo quella ad effetto finto parquet, molto elegante ed economica rispetto al legno.

Per quanto riguarda le pareti, consigliamo di procedere nel seguente modo. Dipingiamo le pareti del colore che preferiamo e solo in una parete, che sia quella del soggiorno o della stanza da letto, mettiamo una carta da parati. Inoltre, evitiamo il controsoffitto e mettiamo, per risparmiare, una greca.

Ecco come risparmiare sulle ristrutturazioni della casa con queste idee da veri esperti per farla risplendere senza rinunciare alla qualità

Adesso pensiamo al bagno. Se le piastrelle sono bianche e vogliamo dare un tocco di colore, possiamo adottare la stessa tecnica del pavimento, oppure possiamo acquistare delle piastrelle adesive. Per quanto riguarda, invece, i mobili, possiamo sceglierli negli store a kit, dove andremo a risparmiare non sulla qualità ma sul trasporto e sul montaggio.

Infatti, precisiamo che un prezzo conveniente, a volte, non è sinonimo di scarsa qualità, bensì di risparmio su altro. E in questo caso, sul montaggio. Infine, evitiamo di acquistare piani in materiali delicati che, oltre ad avere un prezzo superiore, hanno bisogno di molte attenzioni.

