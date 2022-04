Conto corrente bancario, ma quanto mi costi? A fine anno molti correntisti nell’estratto conto trovano la classica brutta sorpresa. Ovverosia, quella di costi che sono applicati dall’istituto di credito sulle operazioni effettuate nell’anno solare.

Pur tuttavia, per alleggerire e non di poco le spese che sono legate all’uso del conto corrente bancario o postale basta solo fare attenzione a fare le operazioni un certo modo. Con la possibilità, tra l’altro, di sfruttare il conto corrente bancario o postale pure per risparmiare sulle utenze della luce e del gas. Vediamo come nel dettaglio. Punto per punto e passo dopo passo.

Ecco come risparmiare sul conto corrente bancario con queste 5 mosse che alleggeriscono pure i costi delle bollette

In particolare, le 5 mosse che alleggeriscono i costi sul conto corrente sono legate, prima di tutto, ai prelievi di denaro contante. Privilegiando sempre la scelta di prelevare il cash con la carta bancomat da una filiale della propria banca. Altrimenti nella maggioranza dei casi scatteranno le commissioni interbancarie di prelievo.

Così come è sempre preferibile prelevare con la carta bancomat piuttosto che con la carta di credito. In quanto con la carta di credito scattano le spese a titolo di anticipo contante.

Ecco come risparmiare sul conto corrente bancario, quindi. Ma non finisce qui, in quanto domiciliando le bollette della luce e del gas si evita pure un altro costo. Ovverosia, quello legato al pagamento delle utente con il bollettino postale. Inoltre, con la canalizzazione delle bollette in banca non ci sarà più la preoccupazione di aspettare che il postino recapiti le utenze di luce e gas.

Il risparmio passa pure attraverso queste due scelte molto importanti

In più, al fine di tenere sempre basse le spese collegate al conto corrente bancario o postale, ci sono altre due raccomandazioni. Ovverosia, mai andare in rosso e preferire sempre l’operatività via Internet.

Questo perché andando in rosso sul proprio conto corrente la banca in genere applicherà le commissioni di scoperto. Che tendono a essere davvero salate sia in base all’ammontare del rosso sul conto sia al numero di giorni in corrispondenza dei quali il saldo continua a essere negativo.

Inoltre, operare online anziché in filiale non solo è più comodo, ma è pure meno costoso. Per esempio, molte operazioni che online sono gratuite in filiale, invece, possono costare davvero care. A partire dai bonifici.

