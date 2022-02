Se andiamo a controllare per bene negli angoli più nascosti di casa nostra o in cantina, troveremo davvero tantissimi oggetti che non usiamo. Al meglio li lasciamo a prendere la polvere ma capita molto spesso che li buttiamo. Grosso errore, perché potremmo trasformare in oggetti davvero alla moda.

Infatti, troveremo moltissime bottiglie di plastica, dei vasetti di vetro o anche dei vecchi pantaloni e jeans. Basta un po’ di creatività e di tempo e riusciremo a rendere casa nostra ancora più bella. Tra l’altro, lo riusciremo a fare completamente a costo zero.

Ecco come risparmiare soldi evitando di buttare via jeans e bottiglie di plastica per dar loro nuova vita

Le bottiglie di plastica possono prestarsi agli usi più diversi. Possiamo tagliarle a metà, colorarle e riempirle d’acqua per creare dei fantastici vasi per i fiori. Tra l’altro, gli esperti consigliano di scegliere questi fiori per il mese di marzo. Allo stesso modo, possiamo innestare alcune piante inserendo nella bottiglia d’acqua tagliata qualche foglia con il ramo per far mettere le radici.

Per quanto riguarda invece i jeans, ricordiamoci che il loro tessuto si presta a moltissimi usi. Con un po’ di abilità con l’ago e il filo possiamo tagliare le gambe dei jeans e utilizzare la parte superiore per fare una borsa nuova. Le parti inferiori, invece, possiamo usarle come panni per pulire casa o spolverare i mobili.

Lampadine e grattugie

Anche le lampadine vecchie e fulminate possono diventare qualcosa di nuovo e utile: se le coloriamo con colori diversi, possiamo creare un bellissimo centro tavola moderno. Allo stesso modo, rimuovendo tutto ciò che c’è all’interno della parte in vetro possiamo usarle per far crescere delle piccole piantine.

Se andiamo in cucina o in cantina, troviamo altri oggetti che ci sono serviti per preparare i nostri piatti. Ad esempio le vecchie grattugie sono utilissime come porta lampade per esterni: le coloriamo e inseriamo all’interno una lampadina. L’effetto visivo sarà bellissimo.

Le bottiglie di vetro, invece, possono diventare o dei bellissimi candelieri o anche delle lampade da esterni. In questo caso dovremo cercare di tagliarle per bene a metà e poi inserire all’interno una lampadina.

Dunque, ecco come risparmiare soldi evitando di buttare via oggetti che potrebbero essere ancora utili.

Approfondimento

Se spendiamo troppi soldi al supermercato e non risparmiamo è colpa di questa nostra cattivissima abitudine