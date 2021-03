A chi non piacerebbe avere un tappeto erboso sempre in ordine senza sforzo. A molti sembrerebbe un discorso utopistico, ma questo desiderio ad occhi aperti è finalmente divenuto realtà.

Il metodo in questione prevede l’utilizzo di capi di bestiame, pecore nane per l’esattezza. Ecco come risparmiare moltissimo sulle spese di manutenzione del nostro giardino. Qualora si volesse sperimentare questa innovativa e curiosa soluzione, basterà provvedere all’acquisto di uno o più esemplari in base alle proprie esigenze. Essendo un’attività naturale e non forzata, il benessere animale è garantito.

Un metodo semplice e intelligente per abbattere i costi di gestione

Questo metodo si rivela estremamente vantaggioso per tutti coloro che possiedono un giardino di piccole-medie dimensioni. Esistono dei parametri “indicativi” che permettono di stabilire quanti animali occorrono. Considerando una superficie di circa 1.000 metri quadrati, basteranno due esemplari. È opportuno optare per la scelta di un esemplare maschio e di un esemplare femmina. Indicativamente un capo è in grado di occuparsi di circa 500 metri quadrati, senza problemi. Basterà suddividere la superficie di interesse per 500 per avere l’indicazione esatta di quanti capi occorre possedere.

Un notevole risparmio economico, se paragonato ai tradizionali costi di gestione

Il risparmio economico si presenta favorevole, sin dall’inizio. A differenza dei metodi tradizionali di contenimento del manto erboso, gli esemplari di pecore nane non richiedono di alcuna manutenzione. Il prezzo di acquisto, circa 400 euro, di ogni capo sarà rapidamente ammortato. Questi animali infatti non hanno necessità di cure particolari o di attenzioni eccessive. Di natura coriacei, questi ovini per vivere necessitano solamente di un riparo ampio e confortevole, di un abbeveratoio e di una abbondante quantità di erba. Questi animali si rivelano essere estremamente preziosi anche per un altro aspetto, la lavorazione del terreno. Muovendosi in autonomia e in piena libertà, grazie agli zoccoli, le pecore sono in grado di effettuare un minuzioso lavoro di aratura.

Ecco svelato come risparmiare moltissimo sulle spese di manutenzione del nostro giardino.

