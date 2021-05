Se qualche Lettore sta pensando di effettuare dei lavori di rifacimento della facciata di casa, questo è il momento migliore. La Legge di Bilancio 2021 ha infatti posto in essere un’agevolazione fiscale pari ad una detrazione d’imposta del 90% per questo tipo di interventi.

Si parla, nello specifico, di recupero e/o restauro dell’esterno di immobili già esistenti, di qualsiasi categoria. Anche quelli strumentali.

La Redazione di ProiezionidiBorsa è andata ad approfondire meglio, per fornire ai Lettori un’analisi completa di tutto. Ecco come risparmiare il 90% sugli interventi di recupero delle facciate grazie alla Legge di Bilancio.

Tipologia dei lavori oggetto di agevolazione

Anzitutto, l’agevolazione è valida solo su determinati tipi di interventi. Si parla di quelli sulle cosiddette strutture opache, quindi non quelle a vetro. Sono poi compresi balconi, ornamenti e fregi. Il tipo di intervento comprende anche la pulitura e la tinteggiatura.

Non si ha diritto al bonus per le facciate interne. A meno che non siano visibili dalla strada o da suolo pubblico.

Gli immobili interessati sono quelli nelle zone A e B, definite dal Decreto n. 1444 del 1968. Bisogna ovviamente rispondere a tutta un’altra serie di requisiti di cui al Decreto MISE del 26 giugno 2015 sulle “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” e al Decreto MISE dell’11 marzo 2008.

Chi ne può usufruire, quali requisiti bisogna possedere

Per usufruire della misura è necessario essere contribuente residente e non residente in Italia, IRPEF e passivi IRES, e proprietari a qualsiasi titolo della struttura oggetto dell’intervento.

Come detto, si parla di una detrazione pari al 90% delle spese documentate ed effettuate nel 2020 e 2021. Le spese devono essere tracciabili. Quindi effettuate tramite bonifico bancario o postale.

Si possono sfruttare anche la cessione del credito e il contributo sotto forma di sconto previsti dall’articolo 121 del D.L. Rilancio, ovvero il numero 34 del 2020. Dunque ecco come risparmiare il 90% sugli interventi di recupero delle facciate grazie alla Legge di Bilancio.