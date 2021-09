Risparmiare sulla spesa è possibile. E anche chi ha famiglie numerose può riuscire a tagliare i costi sul cibo senza rinunciare alla qualità. Non è vero che l’unica soluzione è quella di comprare in discount di scarso valore. Nutrire il corpo è importante. Ed esistono altri modi e soluzioni innovative per fare acquisti intelligenti. Ad esempio, ecco come risparmiare fino al 50% sulla spesa al supermercato con queste app fantastiche.

Si tratta di applicazioni che aiutano in vari modi. Non solo permettono di fare la lista della spesa e di rispettarla. Propongono anche volantini delle offerte di varie catene, oppure fanno guadagnare in buoni sconto. Ce ne sono delle altre che aiutano a combattere gli sprechi acquistando buon cibo a prezzi bassissimi. E se vogliamo spendere meno anche sulla benzina grazie alla tecnologia, ecco 6 trucchi davvero efficaci per risparmiare sul carburante anche con le app.

La prima applicazione di cui parliamo si chiama TiFrutta. Il funzionamento è simile a quello del cashback, perché permette di acquistare prodotti guadagnando soldi. Ovviamente i prodotti devono essere delle marche che hanno aderito al progetto. Invece di ottenere semplici buoni sconto, si ricava denaro spendibile in ogni altro negozio. Basta controllare ogni giorno le nuove promozioni attivate sull’app. Una volta acquistato il prodotto, si fotografa lo scontrino e si accumula credito.

Funzionano diversamente l’app Promoqui, DoveConviene e RisparmioSuper! Tutte sono pensate per selezionare le promozioni e i supermercati più convenienti. La prima e la seconda mostrano tutti i volantini dei principali supermercati. Esiste anche l’opzione notifica di promozioni e offerte. Se si acconsente a verificare la posizione, sarà possibile visualizzare i prezzi migliori nella zona in cui ci si trova. È questo è il principio dell’app RisparmioSuper che funziona proprio con la geolocalizzazione. È sufficiente pubblicare la propria lista della spesa o inquadrare il codice a barre del prodotto. Si otterrà un elenco dei negozi che offrono i prezzi migliori.

E se vogliamo ottenere due servizi in uno, si possono sfruttare le applicazioni anti-spreco. Sono due le principali nate in questi ultimi anni. MyFoody è nato per combattere lo spreco alimentare. Raccoglie tutte le offerte dei supermercati che si trovano nei dintorni. Dopo fa scegliere al consumatore i prodotti preferiti e gli dice quando si avvicina la scadenza. In questo modo gli permette di comprare anche al 50% i cibi ancora buoni. To Good To Go, invece, consente di acquistare prodotti alimentari di ogni tipo rimasti a fine giornata. I prezzi sono scontatissimi e il cibo di ottima qualità. In questo modo si contribuisce a ridurre gli sprechi alimentari e al risparmio familiare.