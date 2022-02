Ecco come risparmiare denaro sulle decorazioni di Carnevale con questi metodi semplici e veloci

È arrivato il periodo più bello e divertente per i nostri figli: il Carnevale. Effettivamente, dopo gli ultimi due anni, un po’ di sano divertimento fa bene allo spirito. Ecco perché abbiamo bisogno di ridere, per sgomberare, almeno per qualche ora, i cattivi pensieri.

Il Carnevale è quella festa che permette di calarci nei panni di un personaggio, ma è anche la festa degli scherzi. Quanto è divertente lanciare i coriandoli addosso ai nostri amici?

In Italia, le feste più famose sono il Carnevale di Venezia e quello di Viareggio. Anche se, ovviamente, ogni località organizza la festa a modo proprio. I carri e i personaggi più impensabili sono il fulcro della festa, ma ogni paese ha le proprie tradizioni. Per esempio, in alcune località vi è la sagra della salsiccia in concomitanza al Carnevale. Si offre salsiccia, un bicchiere di vino e le chiacchiere.

Coriandoli e spara coriandoli

Sicuramente, non è Carnevale senza coriandoli, stelle filanti, maschere e costumi. Ma i nostri figli sono incontentabili. E allora, ecco come risparmiare denaro sulle decorazioni di Carnevale, tramite il fai da te. Ricicliamo la carta che abbiamo sparsa per casa, che siano quotidiani, riviste, quaderni usati, vecchi fogli da buttare etc.

Pieghiamo ogni foglio a fisarmonica e con le forbici tagliamo in diagonale. In questo modo, i coriandoli saranno a forma di triangolo. Se vogliamo, possiamo modellarli per dare la forma tondeggiante, ma possiamo lasciarli anche così. Una bella forma originale!

Per quanto riguarda il cosiddetto spara coriandoli, abbiamo bisogno di rotoli di carta igienica, palloncini, scotch, e carta regalo. Prendiamo un palloncino e facciamo il nodo alla base. Tagliamo l’estremità superiore. A questo punto, mettiamo il rotolo di carta igienica in posizione verticale e lo “copriamo” con il palloncino. Fissiamo con lo scotch. Tagliamo una striscia di carta regalo e avvolgiamo il rotolo, fissando con lo scotch.

Ecco come risparmiare denaro sulle decorazioni di Carnevale con questi metodi semplici e veloci

Il nostro spara coriandoli è pronto per essere provato. Inseriamo i coriandoli, precedentemente realizzati, e tiriamo la base del palloncino, ossia il nodo.

Con il fai da te, si possono realizzare anche maschere e costumi, nonché trucchi. Consigliamo di guardare dei tutorial su YouTube. In ogni caso, fare le stelle filanti è ancora più semplice. Si tagliano delle strisce che andranno arrotolate su sé stesse. Successivamente, le attacchiamo le une alle altre con un po’ di colla vinilica.

