Il mondo intero necessita di preservare energie e danaro, soprattutto in un momento di incertezza come questo. Il risparmio e il calcolo delle probabilità sembrano essere le uniche soluzioni a questo andamento in bilico tra il crollo e la salvezza. Qui non si parla solo di Finanza, moneta, economia, ma insieme ad essi anche di famiglie, vite, lavoro, benessere. Spesso risparmiare aiuta a creare uno spazio di sicurezza, ma come si può migliorare? La tecnologia viene in aiuto alla causa.

Quindi ecco come risparmiare davvero grazie a questa applicazione.

L’applicazione Oval

Esiste un’applicazione che, collegata al conto bancario o alle carte e bancomat di chi la scarica, riesce a fornire un quadro perfetto e concreto della situazione economica.

Scaricabile su smartphone Android e Apple, Oval aiuta ad agire affinché ci possa essere un risparmio effettivo sulle spese. Ciò avviene, come si diceva sopra, inizialmente con un resoconto delle spese e dei guadagni fino a quel momento avvenuti. La consapevolezza di come si caratterizza il flusso di danaro tra bancomat, carte di credito, conti bancari è il primo passo per poter risparmiare. In particolare sulle spese più piccole e che si tengono poco in considerazione, come pane, caffè e croissant etc..

Quello che fa Oval, che è la funzionalità più innovativa e utile, è creare un “resto” che viene messo da parte e che rappresenta il “risparmio”.

Ecco come risparmiare davvero grazie a questa applicazione

Quindi, Oval si collega alle carte o conto del cliente e poi?

Esistono tre modi per risparmiare:

a) O si stabilisce un fisso (che può andare da pochi centesimi a qualche euro) che viene accantonato ogni volta che si fa un pagamento;

b) O si decide di arrotondare il resto di un pagamento e metterlo da parte (se si pagano 12,60 euro, Oval mette da parte 0,40 centesimi);

c) Collegando Oval all’account Facebook si fa un versamento per ogni commento o post effettuato.

È possibile scegliere una o tutte e tre le modalità offerte da Oval. I soldi messi da parte saranno reali e privi di qualsiasi commissione. I soldi accumulati possono essere trasferiti sul conto bancario o utilizzare il “salvadanaio digitale”.

Ecco come risparmiare davvero grazie a questa applicazione, cioè con un aiuto concreto nella gestione di spese, guadagni e risorse economiche quando non si è abbastanza attenti.