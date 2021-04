Quando mangiamo capita spesso di avanzare cibo che, non sapendo come riutilizzare, finisce inevitabilmente nella spazzatura.

Questo causa spreco di cibo e di denaro.

Dovremmo invece tutti cercare di risparmiare il più possibile per il benessere dell’ambiente e per il nostro.

La frutta, in particolare, una volta tagliata ha vita breve poiché in breve tempo tende ad ossidarsi e non essere più adatta ad essere consumata.

Ecco come risparmiare conservando a lungo la frutta fresca già tagliata con un efficacissimo e sorprendente gesto.

Succo di limone

Come dicevamo, quando prepariamo la frutta che andremo a mangiare, spesso andiamo a tagliarla direttamente a spicchi o a piccoli pezzi.

L’ossidazione è un processo comune a tanti frutti come banane o mele e si verifica quando queste rimangono a contatto a lungo termine con l’ossigeno.

Per prima cosa, per far ritardare il processo dovremo conservarla a basse temperature, come in frigo o in freezer.

Il modo migliore per non fare annerire la frutta è quella di bagnarla con il succo di limone, va bene anche se diluito.

Il succo di limone previene la reazione perché contiene l’acido citrico che è un ottimo antiossidante.

Quindi, se avanziamo della mela che rischia di finire sprecata, basterà metterne a bagno in acqua fredda e succo di limone i pezzi rimasti.

La soluzione dovrà essere composta da 15ml di succo di limone per 220ml di acqua, in modo che sia ben proporzionata.

Infine, lasciamo i pezzi nella soluzione per circa cinque minuti e poi risciacquiamola.

Succo d’arancia

Per chi non lo sapesse, anche l’arancia ha, tra le sue numerose proprietà, anche una funzione protettiva, grazie alla sua vitamina C.

Grazie alla sua acidità, con questo succo, frutti come mele, pere e banane non si anneriranno più e potremo conservarli per più tempo.

Se vorremo preparare una macedonia sapremo come procedere, dandogli sapore e allo stesso tempo evitando che annerisca.

Per alcuni palati potrebbe essere troppo acida ma basterà semplicemente aggiungere al mix di frutta dello zucchero.

