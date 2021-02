Ecco come risparmiare circa 20.000 euro sostituendo un vecchio mutuo casa

Un momento storico a tassi d’interesse così favorevoli per sottoscrivere un nuovo mutuo ipotecario per l’acquisto della casa, non si era mai avuto. Lo stesso vale anche per chi cerca soluzioni di risparmio su un mutuo che già sottoscritto più o meno di recente.

Vediamo al dunque: ecco come risparmiare circa 20.000 sostituendo un vecchio mutuo casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Le due alternative

Nel caso di un mutuo già sottoscritto il mutuatario ha due possibilità per spuntare condizioni più vantaggiose. Rivolgersi alla sua banca per rinegoziare in qualche parte il contratto di mutuo già esistente. O in alternativa inoltrare istanza ad un nuovo istituto di credito per trasferire il mutuo.

In questo precedente articolo abbiamo tratteggiato come muoversi al riguardo e come operare con i simulatori online. Ribadiamo che essi permettono di conoscere l’offerta di mercato del momento, ma limitata alle banche che aderiscono al simulatore di turno. Essi, infine, stileranno l’elenco delle banche con l’importo della rata, il tasso di interesse e di TAEG applicati.

In quest’articolo andremo dunque oltre e descriveremo come risparmiare circa 20.000 sostituendo un vecchio mutuo casa. E trasferendolo a una nuova banca con la surroga. Vediamo quale potrebbe essere a spanne il risparmio complessivo potenzialmente conseguibile.

Quali dati inserire in questo caso nelle maschere dei simulatori online?

I simulatori online chiedono anzitutto d’inserire l’importo del capitale residuo da corrispondere alla banca, per estinguere il nostro mutuo. Poi l’importo della rata attualmente corrisposta, comprensivo delle eventuali spese periodiche. Bisognerà indicare anche la cadenza della stessa, ossia se è mensile, trimestrale, semestrale o annuale. A seguire dovremo aggiungere il numero delle rate residue.

Siamo ad un passo per conoscere il reale risparmio conseguibile da un’eventuale surroga. Bisognerà infatti indicare altri due dati che avremo ottenuto con la precedente simulazione. Vale a dire il tasso di interesse applicato dalla banca con un’eventuale surroga e la durata del nuovo mutuo con la sostituzione. Quest’ultimo dato sarà stato deciso ed inserito da noi, nel corso della simulazione preliminare.

Uno sguardo ai numeri: ecco come risparmiare circa 20.000 sostituendo un vecchio mutuo casa

Ma venendo alla parte dei numeri, quanto è possibile concretamente risparmiare?

Facciamo un esempio numerico. Consideriamo un mutuo a tasso fisso d’importo pari a 120.000 euro a 20 anni. Da calcoli effettuati e pubblicati da autorevoli fonti, si è stimato un risparmio totale che oscilla dai 16.474 euro fino ai 39.824 euro. Questa oscillazione dipende dall’anno di sottoscrizione del mutuo e dal preciso tasso di interesse applicato. Il calcolo di cui sopra è stato effettuato, per ogni singolo anno, dal 2008 al 2018, applicando tassi d’interesse fissi iniziali compresi tra l’1,92 fino al 6,02%. Pertanto, ecco come risparmiare circa 20.000 sostituendo un vecchio mutuo casa.

Ad ogni modo si può dire che il risparmio medio di una surroga a queste condizioni viaggia nell’ordine dei 20mila euro. Cifra che sale poi di parecchio nel caso di un mutuo di durata trentennale e con tassi fissi di partenza elevati (dipende dall’anno di riferimento).

Dunque, ecco come risparmiare circa 20.000 sostituendo un vecchio mutuo casa..