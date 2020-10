Una famiglia, in media, spende circa 1.100 euro l’anno per l’acquisto di acqua minerale in bottiglia. Questo senza contare il consumo di acqua corrente. Ecco che In questo articolo scopriremo come risparmiare 1000 euro sull’acqua da bere.

L’Italia rientra tra i principali consumatori di acqua minerale in Europa. Nel mondo, l’Italia è seconda solo al Messico. Sono infatti ben 12 i miliardi di litri di acqua minerale consumati in un anno. Sono sempre di più gli italiani che sostituiscono l’acqua del rubinetto con quella in bottiglia.

Le ragioni sarebbero svariate e vanno da fattori quali il formato e la presenza di bollicine, alla pubblicità. Alla base però ci sarebbe una sfiducia diffusa circa la qualità dell’acqua corrente. Sfiducia che, nella maggior parte dei casi, è alquanto ingiustificata. Più spesso che non, infatti, la qualità dell’acqua in bottiglia è molto simile a quella del rubinetto.

Quanto si risparmia bevendo acqua del rubinetto?

In media una famiglia italiana consuma circa 200 metri cubi di acqua all’anno. I dati Istat rilevano che la spesa media annua (2018) di una famiglia si aggira intorno ai 500 euro. Tuttavia, come accennato prima, a questo costo bisogna aggiungere il costo per il consumo medio di acqua minerale, che si aggira intorno ai 1.110 euro. Insomma, una famiglia spende mediamente circa 1.600 euro di acqua all’anno.

Ma quanto costa un litro d’acqua del rubinetto e quanto un litro di acqua minerale?

Un litro di acqua minerale può costare, nella migliore delle ipotesi 0,2 centesimi, nella peggiore anche 2,5 euro. Un litro di acqua del rubinetto costa invece in media 0,00137 €. Perché ci si ostina, quindi, a comprare acqua minerale, proprio non è chiaro. Se il motivo è davvero una sfiducia sulla qualità dell’acqua che scorre dai rubinetti di casa, però, sono molte le soluzioni che si possono adottare.

Ecco come risparmiare 1000 euro sull’acqua da bere

Può anche bastare comprare una Brita con filtri, la cui spesa annua è di circa 100 euro. In questo modo di potrà bere l’acqua del rubinetto filtrata e risparmiare circa 1000 euro all’anno. Se invece proprio non si riesce a fare a meno dell’acqua in bottiglia, c’è una cosa che andrebbe sempre controllata assolutamente prima di comprare una bottiglia d’acqua in plastica.