Molte persone ne soffrono ma non tutti ne parlano, oppure non sanno come risolvere il problema e quindi lo accettano e basta. Purtroppo, però a volte è più difficile conviverci e può darci fastidio o metterci in difficoltà in alcune situazioni delicate.

Ad esempio, durante una riunione in ufficio, oppure al mare con gli amici, questo problema non ci permette di vivere il momento con tranquillità.

Si tratta del meteorismo, un problema che pur non essendo grave, mette in difficoltà milioni di persone. Come risolverlo?

Ecco come risolvere il problema che fa sentire gonfi e a disagio e che rovina la prova costume

Il meteorismo è un problema molto diffuso dovuto ad un eccesso di gas che può portare a diversi fastidi, come stipsi, diarrea, flatulenza e gonfiore.

Esistono farmaci e trattamenti che aiutano a risolvere il problema, ma prima bisogna capire quale sia la causa.

Di solito, il meteorismo è causato da problemi durante la digestione. Quindi, o perché si segue una dieta squilibrata, o perché si ingeriscono alimenti difficili da digerire, la digestione procede a fatica. Di conseguenza, si formano più gas del normale.

Oppure, anche lo stress può essere la causa di questo problema.

Rimedi naturali

Esistono diversi farmaci, ma prima di ricorrere a questi si può provare con dei rimedi naturali. Tra questi troviamo:

a) tisane: in particolare, gli ingredienti che permettono di risolvere il problema sono finocchio, anice verde, coriandolo e cumino.

b) correggere la dieta: eliminando il prodotto a cui si è intolleranti ed il cibo spazzatura. Inoltre, si dovrebbero integrare nella dieta frutta, verdura e cereali integrali.

c) yoga o pilates: per combattere lo stress, l’attività fisica in generale o queste discipline rilassanti potrebbero essere di grande aiuto.

Ecco quindi, come risolvere il problema del meteorismo, che vi fa sentire gonfi e a disagio e che rovina la prova costume.