Ecco come riprodurre senza spendere un euro questa pianta facilissima da tenere in casa

Sta spopolando in tutte le case questa pianta, perché è facile da curare, ne esistono tantissime varietà diverse e riempiono la casa di verde. Stiamo parlando della peperomia, una pianta difficile da descrivere in quanto ne esistono diverse specie. Alcune hanno le foglie verdi e argento, altre sembrano piante grasse, altre ancora hanno foglie che virano sul colore del rosso. Ciò che le accomuna è la bellezza e il tocco di classe che donano alla casa! La peperomia ha tanti aspetti positivi:

a) è poco ingombrante: non avendo radici grandi, può durare per molto tempo anche in vasi di piccole dimensioni. Basta trapiantarla ogni 2-3 anni;

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

b) è molto originale: della peperomia esistono decine e decine di varianti, che cambiano nei colori e nelle dimensioni. La casa potrebbe essere riempita di peperomia, dando l’impressione di avere tante piante diverse;

c) è molto resistente: questa pianta non ha bisogno di molte cure. Basterà posizionarla in un luogo esposto al sole (ma senza essere colpita dai raggi solari) e innaffiarla una volta a settimana con un bicchiere d’acqua;

d) si moltiplica molto facilmente.

Ecco allora come riprodurre senza spendere un euro questa pianta facilissima da tenere in casa.

La peperomia si può riprodurre tra aprile ed agosto, per talea sia di foglie che di fusto

La talea di foglia

La talea di foglia è molto facile: basta prelevare una foglia sana, munita di picciolo. Dopo di che è necessario infiggere il picciolo, non molto in profondità, in una miscela di torba e sabbia. Basterà bagnare leggermente il substrato e coprire il vasetto con una busta di plastica.

La talea di fusto

La talea di fusto consiste nel prelevare fusti di 10 cm di lunghezza, dotati di foglie. Anche i fusti vanno sempre messi in un vaso con una miscela di torba e sabbia. Quello che è importante fare è mettere i vasetti in un ambiente quasi al buio, con una temperatura di 18-21 gradi. È importante assicurarsi che il substrato sia sempre umido. Ci vorranno almeno due mesi prima di vedere i primi risultati, con lo spuntare di piccole foglioline. Dopo un paio di settimane dalla radicazione sarà possibile spostare ciascuna piantina in un vasetto (1 pianta = 1 vaso).

Pochi e semplici consigli su come riprodurre senza spendere un euro questa pianta facilissima da tenere in casa.

Approfondimento

Come moltiplicare i tulipani che abbiamo in casa.