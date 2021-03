Dormire poco fa male alla salute. Secondo gli specialisti, per avere un sonno ristoratore e riposante, dovremmo dormire almeno 7 ore a notte. Per favorire la ripresa e la sosta meritata di corpo e cervello. Ecco come riposarsi bene anche dormendo poco, non facendone però un’abitudine, per non minare la salute del nostro organismo. Vedremo in questo articolo dei nostri Esperti che ci sono comunque delle condizioni per approfittare delle poche ore di sonno a disposizione.

L’eterno dilemma di dormire poco o dormire tanto

Uno dei temi più dibattuti in materia di sonno è quello circa la possibilità di dormire bene, pur riposando poche ore. Con relativa discussione, quindi, se sia la qualità o la quantità delle ore dormite a fare la differenza. Se, per motivi di lavoro, non riusciamo a dormire 7/8 ore a notte, dobbiamo allora assolutamente cercare di ottimizzare quelle che abbiamo a disposizione. Ecco come riposarsi bene anche dormendo poco, tra consigli, divieti i suggerimenti.

Andare per gradi e farne una routine

Abbiamo visto in tanti articoli della nostra Redazione che il nostro cervello, da macchina perfetta quale è, risulta assolutamente abitudinaria. Uno dei segreti per riposarsi bene senza dormire molte ore è quello di andare per gradi. Può capitarci la notte, che per svariati motivi, dormiamo pochissime ore. Ma non deve diventare un’abitudine. Piuttosto, andiamo per gradi, riducendo il tempo tra una notte in cui abbiamo dormito poco e quella in cui abbiamo dormito tanto. Ci spieghiamo meglio, collegandoci al secondo concetto. Inutile stare davanti alla televisione fino a mezzanotte nella convinzione di non prendere sonno. Piuttosto, creiamo un orario abitudinario nell’andare a letto. Prendiamoci quindi sempre del tempo per anticipare semmai il ritiro, alzandoci poi più o meno alla stessa ora.

Non è vero che il riposino toglie il sonno

Sfatiamo un altro grande tabù: il riposino del pomeriggio, non ci toglie assolutamente il sonno della sera. Anzi, semmai fa l’effetto contrario, a patto però che sia un break di una mezz’oretta, o poco più. Il nostro cervello avrà infatti la possibilità non solo di riposarsi dallo stress della giornata, ma anche di riprendersi dalle poche ore di sonno notturno. Per l’abitudine di cui dicevamo sopra, la nostra mente associa il riposo complessivo sia alla notte che al riposino del pomeriggio. Con estremo beneficio di tutto il nostro organismo.

