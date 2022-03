Ci sono degli oggetti in casa per cui dobbiamo avere una cura particolare. Magari hanno un valore puramente affettivo e non vogliamo che si danneggino. Altre volte, invece, come nel caso dei gioielli, si tratta di qualcosa che ha un valore economico consistente e quindi bisogna fare tutto il possibile per tutelarlo.

Oggi diamo qualche idea intelligente per tenere al riparo gli oggetti preziosi, dando anche la possibilità di metterli un po’ in mostra per farli. Ecco, dunque, come riporre gioielli e oggetti preziosi nel migliore dei modi, per prendersi cura di ciò a cui teniamo e ciò che vale tanti soldi.

Idee utili e intelligenti

Per organizzare meglio i gioielli, dividiamoli in modi sensati: ad esempio, mettiamo insieme tutti quelli che hanno una dimensione simile, che probabilmente metteremo nello stesso posto. In alternativa, dividiamoli per tipo: ad esempio, tutte le collane e tutti gli orecchini insieme. In questo modo sapremo meglio dove cercare ciascun oggetto quando ne avremo bisogno.

Poi, iniziamo a riporre tutto. Una delle idee migliori potrebbe essere quella di ispirarsi alle gioiellerie, dove i gioielli vengono mostrati su espositori fatti apposta, sempre di colori eleganti.

Se non vogliamo nascondere, ma preferiamo ostentare la nostra gioielleria, prepariamo una o due superfici in camera da letto dove mettere degli espositori e lì appoggeremo elegantemente i nostri preziosi. Ovviamente, questi espositori non danneggiano affatto i nostri gioielli, ma anzi li tutelano e li valorizzano.

Ecco come riporre gioielli e oggetti preziosi per non rovinarli ed esporli in casa facendo invidia a tutti

Con le collane, invece, si può essere più originali: si possono appendere al muro. Consigliamo di acquistare un appendino da muro semplice, magari in legno, con piccoli gancetti in basso.

A questi gancetti possiamo appendere le nostre collane, che così rimarranno in bella vista e faranno un figurone. Questi appendini sono strutture così semplici che possiamo persino costruirle da soli, se siamo un po’ esperti di fai da te. Ricordiamoci, però, di tenere la polvere lontana da quelle belle collane.

Infine, acquistiamo dei contenitori studiati appositamente per i gioielli. Questo è fondamentale quando vogliamo riporre i gioielli per tutelarli al meglio. Prendiamo quei porta gioielli simili a vassoi dove mettere dentro ogni cosa a seconda della sua dimensione oppure sbizzarriamoci e acquistiamone di tipi originali: ad esempio, ci sono dei bellissimi contenitori verticali rotanti. Questi conciliano comodità, facilità di trovare i gioielli quando li cerchiamo e, soprattutto, permettono di tutelarli, mantenendoli in un contenitore apposito.

La particolarità dei migliori porta gioielli è di essere morbidi all’interno e quindi di non causare danni nemmeno quando li spostiamo.

Approfondimento

Ecco i 5 segreti per pulire i gioielli in argento e farli risplendere come un gioielliere professionista