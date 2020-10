La tecnologia moderna sta provando in tutti i modi a sostituire i libri e la carta col computer. Senza fare inopportuna pubblicità, chissà quanti di voi, cari Lettori, avranno scaricato sul tablet o sullo smartphone i programmi di lettura. Indubbiamente, soprattutto per chi è pendolare e magari passa diverse ore seduto durante il tragitto, avere il romanzo a portata di schermo è molto comodo. Altrettanto vero però che il fascino, il rumore e il profumo stesso della carta non si possono sostituire. Nonostante le statistiche settoriali ci indichino come uno dei popoli che ama meno la lettura, noi italiani adoriamo rilassarci con un bel libro. E, se per caso, quel famoso libro di cui parliamo si fosse rovinato, nessuna paura. Ecco come riparare un libro rotto a cui teniamo particolarmente, seguendo i consigli dei nostri Esperti.

La rilegatura fa sentire il peso degli anni

Generalmente, quando parliamo di un volume da riparare, facciamo riferimento alla rilegatura. Ecco quindi qualche piccolo trucchetto per ripararla e non rinunciare al libro a cui siamo legati. Per prima cosa, dopo aver preso tutto il materiale occorrente, dobbiamo unire le pagine staccate o libere dal resto del libro. Con della colla da plastica, mettiamo assieme i fascicoli da cui è composto il volume e spalmiamo lungo il dorso del volume. Armiamoci quindi di un nastro adesivo di tela di spessore medio piccolo e applichiamolo tra il dorso e la rilegatura, tenendo ben premuta la parte interna, in modo da far sì che il nastro si collochi chi tra la rilegatura e la pagina del libro.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Perché il nastro di tela

Ecco come riparare un libro rotto a cui teniamo particolarmente, usando il nastro di tela che ci permette di unire la copertina, il dorso e l’interno del libro. Creando infatti una specie di righello, che faccia da collante, faremo sì che dorso e copertina abbiano una specie di ponte che li unisce senza rischiare di rovinarli. A questo punto, facendo leva su copertina e dorso, passiamo un nastro adesivo trasparente, avendo cura che non rimangano però delle sacche d’aria all’interno. Questa operazione di correzione in corsa e riparazione del nostro libro non è adatta per i libri antichi. In questo caso infatti rischiamo solo di rovinarli, quando potremmo rivolgerci a un artigiano specializzato.

Approfondimento

Preferire gli pneumatici quattro stagioni alle tradizionali gomme invernali