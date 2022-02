Con il passare del tempo e a causa dell’usura può succedere che si rovini la cerniera di un mobile. In genere questo problema si presenta soprattutto con le ante della cucina. A forza di aprirle e richiuderle infinite volte può capitare che la cerniera si rovini.

Succede anche con i mobili più pregiati che sono più resistenti e massicci del truciolare. Ma intervenire tempestivamente può preservare il mobile per lungo tempo. Anche per i cassetti si dovrebbe intervenire subito, ad esempio quando si bloccano o non scorrono bene. Perché questo non comporta solo problemi nell’apertura o chiusura, ma potrebbe danneggiare completamente il mobile. Costringendoci a sostituirlo perché non siamo intervenuti quando il danno era ancora minimo.

Il fatto è che non sempre si sa come comportarsi in questi casi. Quando si nota che lo sportello del mobile non è più allineato si pensa a regolare la cerniera. All’inizio questo metodo sembra funzionare ma in realtà è solo un’illusione. Perché i buchi in cui sono fissate le viti delle cerniere si saranno spanati. Quando finalmente si andrà a rimuovere le viti per restringere il buco ci sarà una brutta sorpresa. Non un buchetto leggermente più largo ma una voragine.

Ecco come riparare la cerniera dell’anta del mobile in truciolato ricostruendo i buchi senza cambiare lo sportello

Eppure la soluzione è facile ed economica e non richiede per forza l’uso di colle particolari. Bisogna procurarsi dal ferramenta dei bussolotti filettati, anche chiamati boccole o bussole per legno. Questi particolari bussolotti sono adatti per il legno all’esterno con la spirale elicoidale. Mentre all’interno hanno una filettatura per metallo in cui avvitare la vite.

Procedimento:

Misuriamo il diametro del bussolotto e usiamo la punta corrispondente del trapano. Allarghiamo i due fori nel mobile in cui andavano le viti originali della cerniera. Mettiamo ora un po’ di normale colla vinilica multiuso o quella per legno nei due fori. Aiuterà il bussolotto a rimanere ben fissato.

Ora avvitiamo i due bussolotti nei fori procedendo delicatamente per non danneggiare ulteriormente il truciolato. Usiamo la vite per avvitarli nel legno e poi svitiamola. Posizioniamo la cerniera e fissiamola nuovamente con le due viti. Montiamo l’anta e regoliamo il tutto registrando le cerniere. Così la riparazione sarà molto più duratura e soprattutto robusta.

Quindi, ecco come riparare la cerniera dell’anta del mobile senza troppi sforzi. Se però abbiamo tentato questa riparazione diverse volte questo metodo potrebbe non funzionare perfettamente. Infatti se il pannello in truciolare è troppo rovinato due sono le soluzioni possibili. Sostituire il pannello o spostare la cerniera. Anche se quest’ultima soluzione non è applicabile per ante troppo basse.

