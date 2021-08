Dopo esserci rifocillati grazie alle settimane di relax al mare, dovremo occuparci dei danni provocati dal sole e dalla salsedine. Sono i capelli quelli che solitamente risultano più danneggiati, mentre proteggiamo adeguatamente viso e corpo.

Infatti, indipendentemente dal tipo di capelli che abbiamo, “l’effetto vacanza” su di essi risulta inevitabile. Anche quelli folti e robusti tendono a seccarsi e sfibrarsi, non solo quelli colorati e sottili. Dunque, occorre correre ai rimedi! Ecco, quindi, come rinvigorire e nutrire i capelli rovinati al ritorno dalle vacanze. Contro i danni di sole e salsedine, esistono rimedi, naturali e no, molto semplici da seguire ed efficaci.

Il primo consiglio è quello di iniziare a fare impacchi nutrienti a base di olio di mandorla, burro di karité. Oppure, si può ricorrere a maschere ricostruttive a base di cheratina. Esse vanno tenute in posa più dei soliti 15 minuti, in modo che il prodotto penetri meglio, ottenendo maggiore efficacia.

Ecco come rinvigorire e nutrire i capelli rovinati al ritorno dalle vacanze

La seconda mossa è quella di abbinare alla maschera uno shampoo specifico, adatto ai capelli sfibrati. Lo applicheremo per diversi mesi al ritorno dalle vacanze estive, perché per ottenere i risultati ci vuole tempo. Poi, una volta lavati i capelli, non abbiamo finito con la cura. Infatti, dopo averli tamponati, è bene aggiungere creme o balsami senza risciacquo. In particolare, è preferibile scegliere quelli con proprietà idratanti che contrastino secchezza ed effetto crespo. Dopo, proseguiamo pettinando bene i capelli, in modo da distribuire il prodotto e districarli completamente.

Capelli particolarmente rovinati

Infine, se i nostri capelli si presentano particolarmente rovinati, è consigliabile evitare del tutto l’uso della piastra e del ferro. Se, una volta seguiti questi consigli, i capelli risultano ancora sfibrati e bruciati, l’unico rimedio rimasto è il taglio. Solo in questo modo, potremo definitivamente eliminare le punte rovinate, ridonandogli vitalità.