Da sempre figure di riferimento nella crescita e nell’educazione dei bambini, i nonni sono figure insostituibili. Sono sempre presenti e sono d’aiuto nella gestione e nell’organizzazione degli impegni quotidiani. Sono affettuosi e insuperabili perché capaci di donare amore incondizionato e lezioni di vita preziose e indispensabili. La festa dei nonni viene celebrata in tutto il Mondo con l’intenzione di valorizzare il loro ruolo agli occhi delle nuove generazioni. Ci sono tanti modi per trasmettere gratitudine e amore, ma ecco come ringraziare i nonni in modo speciale ed affettuoso nel giorno della loro festa e renderli felici.

La festa

La festa dei nonni è stata introdotta negli Stati Uniti nel 1978 durante la presidenza di Jimmy Carter e viene celebrata ogni anno la prima domenica di settembre dopo il Labor Day. Una casalinga del West Virginia, madre di 15 figli e nonna di 40 nipoti, ebbe l’idea di promuovere una giornata nazionale dedicata ai nonni, ritenendo fondamentale educare le giovani generazioni a relazionarsi con loro.

Da allora tutte le nazioni, una dopo l’altra, seppur in giornate diverse, hanno istituito questa ricorrenza. Nel Regno Unito si festeggia la prima domenica di ottobre, in Germania la seconda. In Francia esistono due feste: quella delle nonne la prima domenica di marzo, quella dei nonni la prima domenica di ottobre. In Spagna, Portogallo ed America Latina la data scelta è il 26 luglio. Queste solo per citarne alcune.

In Italia la festa dei nonni si celebra dal 2005, anno in cui il Parlamento con la legge numero 159 ha riconosciuto ufficialmente il loro ruolo. La data scelta è il 2 ottobre ed è il giorno in cui la Chiesa cattolica celebra gli Angeli custodi, che proprio come i nonni proteggono e custodiscono i bambini.

Ecco come ringraziare i nonni in modo speciale ed affettuoso nel giorno della loro festa

Per celebrare e ringraziare i nonni ci sono tantissime idee regalo:

quelle più classiche, come libri, fiori, cioccolatini, biglietti per cinema e teatro;

quelle più divertenti, come tazze, cuscini e puzzle personalizzati;

quelle hi tech, come cornici digitalizzate e contapassi;

quelle di bellezza, come buoni dal parrucchiere capi d’abbigliamento o accessori vari.

Fra tutte però c’è un’idea che i nonni sicuramente apprezzeranno più delle altre: ricevere dei biglietti realizzati dai nipoti con amore e fantasia.

I più piccolini, con l’aiuto dei genitori, potranno fare dei biglietti con le impronte delle loro manine e dei loro piedini. Se poi sono già in grado di farlo potranno colorarle e dare loro forma creando sagome di animali o di oggetti simpatici.

I nipoti più grandi potranno realizzare biglietti unici, di ogni forma e colore, con materiali diversi e tutti da personalizzare con disegni, poesie, dediche o foto. Se non si è abbastanza creativi, basterà andare su Internet e si aprirà un mondo.

Questo è un modo originale, tenero ed economico per donare ai nonni affetto e gratitudine.