Ecco come rimuovere le macchie del rossetto sui vestiti. Provate la mollica del pane. Quasi tutte le donne amano truccarsi ed il rossetto è assolutamente fondamentale per rendere la bocca sensuale e accattivante, però può accadere che la vostra nuance preferita finisca sull’abito o su un indumento. Il rossetto esiste di varie tonalità, dalle tinte più chiare magari per il giorno a quelle più forti per la sera. È anche un ottimo rimedio per ridisegnare le labbra senza l’utilizzo della chirurgia plastica.

Inizialmente, bisogna valutare che tipo di tessuto si va a trattare, se il capo è molto delicato si deve optare per una soluzione ad hoc. Se è seta, si può intervenire con un panno intriso di alcool da passare sulla macchia, stesso discorso per gli abiti in pelle. Se si tratta di cotone o capi impermeabili, si può scegliere di eseguire il lavaggio in lavatrice. Poiché il rossetto ha una consistenza molto oleosa, si può utilizzare uno sgrassatore: in questo caso, quello più efficace e meno pericolo è il detersivo per i piatti.

Vediamo come fare

Mettete un goccio sulla macchia appena bagnata e strofinate con il dito, fate agire per dieci minuti e poi passate al lavaggio in lavatrice. Se avete fortuna e la macchia è ancora fresca, non sfregatela, altrimenti potreste espanderla, agite con un po’ di sapone lavando a mano il vostro indumento, lasciatelo ammollo per pochi minuti e poi risciacquate. Provate anche con la mollica del pane. Bagnatela con un po’ d’acqua e posatela sulla macchia, fate passare qualche ora e poi sciacquate.

E se il rossetto era resistente all’acqua? Bisogna intervenire con uno sbiancante ecologico, che agisce come la candeggina ma è più delicato. Se la macchia si trova sul colletto di una camicia, è meglio usare del sapone liquido e facendo così che il prodotto si attivi prima di passare l’indumento nella lavatrice.