Ecco come rimuovere la polvere e lo sporco nei punti più difficili da raggiungere della cucina

Quando si tratta di pulire, ci sono alcuni angoli nascosti della casa che in molti trascurano e a cui non dedicano le giuste attenzioni. Infatti, che si tratti del forno o della lavastoviglie, in molti si limitano a pulirli da dentro e fuori, ma non sotto. Questi punti sono sia poco visibili che difficilmente raggiungibili e per questo vengono spesso trascurati.

Ma se è vero che non è necessario pulire questi anfratti tanto spesso quanto il piano cottura, è anche vero che non lo si può dimenticare.

Per cui, quando si decide di dedicare del tempo a questo step delle pulizie domestiche, meglio essere organizzati! Ecco, quindi, come rimuovere la polvere e lo sporco nei punti più difficili da raggiungere della cucina.

Come pulire sotto gli elettrodomestici della cucina

Sotto al forno, alla lavastoviglie ed al frigorifero la polvere continua indisturbata a formarsi e si accumula sempre più. Infatti, è decisamente scomodo rimanere accovacciati a terra per cercare di tirar via alla bell’e meglio tutta quella sporcizia. Poi, nemmeno si vede, quindi perché preoccuparsene?

Tuttavia, è fondamentale, soprattutto per chi è allergico alla polvere ma non solo, rimuovere anche questo strato invisibile.

È certamente più scomodo che non passare l’aspirapolvere, ma esistono diversi trucchetti per pulire facilmente anche questi punti scomodi, per cui vediamo come!

Spolverino sottile e buona volontà

Sono questi i due strumenti di cui vi dovrete armare per la pulizia di questi angoli dimenticati. Infatti, uno spolverino sottile in microfibra riuscirà a passare agevolmente sotto agli elettrodomestici, raccogliendo nel mentre la polvere che incontra.

In alternativa, se in casa non si ha lo spolverino, è sempre possibile sostituirlo con un’alternativa fai da te! Basterà avvolgere un panno in microfibra attorno ad un metro rigido, o ad un bastone sottile, e fissarlo con dello scotch o con un elastico. Si otterrà un risultato praticissimo ed ugualmente efficace!

Ecco spiegato come rimuovere con semplicità la polvere e lo sporco nei punti più difficili da raggiungere della cucina, per una casa perfetta, ovunque.