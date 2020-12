Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il tappeto in casa è un arredo molto bello, ma questo tende a raccogliere molta polvere che si annida sulla superficie. E anche se non si vede, purtroppo c’è. I tappeti in generale, come ad esempio quello del bagno oppure della cucina, andrebbero lavati almeno una volta a settimana per avere una casa sempre pulita e senza polvere. È possibile lavarli anche una volta ogni due settimane, però almeno una volta a settimana bisognerà rimuovere la polvere che si trova sulla superficie. Ecco come rimuovere la polvere dal tappeto in modo facile.

Quando si passa la mano sul tappeto, e si tira su della polvere, allora è arrivato il momento di pulirlo. Spesso si pensa che sia sufficiente passare l’aspirapolvere e il gioco è fatto, ma invece non è così. Soprattutto se si sta parlando dei tappeti a pelo lungo. Quello che serve è un po’ di bicarbonato di sodio, amido di mais, chiodi di garofano e foglie di alloro. Può sembrare una ricetta di un dolce, ma non lo è assolutamente.

Ora versare questi ingredienti in un frullatore e mixare tutto per bene. Una volta che si ha un composto omogeneo e polveroso sarà necessario spargerlo sul tappeto. È necessario ricoprire bene tutta la superficie e cercare di non lasciare fuori nessuno spazio. Ora bisognerà aspettare circa un’oretta. Al termine dell’ora prendere l’aspirapolvere e passarla bene sul tappeto. In questo modo si raccoglierà sia il composto creato sia la polvere, lasciando il tappeto pulito, disinfettato e senza polvere.

La settimana dopo invece sarà opportuno metterlo in lavatrice e fare un bel lavaggio seguendo sempre bene le indicazioni presenti sull’etichetta. È importante seguire quello che c’è scritto sull’etichetta per evitare di rovinare il tappeto e di doverlo buttare se rovinato dalla lavatrice.

