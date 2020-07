Ecco come rimuovere i peli di cane e gatti da vestiti e divano, senza rullo adesivo. Amiamo il nostro amico a quatto zampe. E non possiamo fare a meno di questi cuccioli. Un recente studio ha confermato anche che durante il lockdown il legame tra padrone e cane si intensificato sempre più e che la separazione dai nostri animali è diventata sempre più difficile. Clicca qui se vuoi sapere come bisogna lavare i denti al cane.

Per quanto si possano amare, c’è un fattore, però, che non va molto a genio alle persone. Soprattutto in uno specifico momento dell’anno. Sto parlando del pelo del cane o del gatto. Infatti i nostri amici a quattro zampe perdono moltissimo pelo, che si poggia poi sui nostri vestiti o sul divano. Che fare quindi? Se non si è in possesso di un rullo è possibile usare il nastro adesivo oppure il guanto di plastica con cui laviamo i piatti.

I rimedi per eliminare i peli dai vestiti

Il nastro adesivo da imballaggio che ci serve è quello marrone, in genere più delicato rispetto a quello doppio e trasparente. In pratica, dovrete fare la ceretta al capo di abbigliamento in questione. Per quanto riguarda il guanto invece, dovete inumidirlo leggermente e poi spazzolate il capo dall’alto verso il basso, sempre nello stesso verso. Poi, lasciate il capo all’aria aperta.

E dal divano?

La soluzione migliore per pulire è l’aspirapolvere. Perfetto è il beccuccio allungato, sia con tubo estensibile che senza, l’importante è che abbia forza a sufficienza per togliere il pelo. Utilissimo è il battitappeto elettrico, quello che appunto si monta sull’aspirapolvere come pezzo accessorio. Apparentemente fa miracoli. A volte i nostri amici a quattro zampe dormono anche noi. Quindi è possibile trovare dei peli del cane nel letto. Ecco, in questa situazione potete trattare il letto come il divano oppure insegnare al vostro cane a dormire ai piedi del letto. Per evitare che durante la notte vi rotoliate tra i suoi peli.