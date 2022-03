Mantenere un regime alimentare sano ed equilibrato è fondamentale per la salute dell’organismo e per la prevenzione delle malattie. Purtroppo, però, non è sempre facile. Soprattutto se siamo costretti a mangiare spesso fuori per lavoro e non abbiamo tempo per preparare il pranzo a casa. Il nemico numero uno è ormai conosciuto: il sale. Basti pensare che se l’OMS consiglia di consumarne meno di 5 grammi al giorno, in Italia la media di consumo quotidiano è quasi il doppio. Ma non ci spaventiamo. Ecco come ridurre il consumo di sale con qualche piccolo trucchetto e alcuni alimenti da cui stare alla larga, se teniamo alla nostra salute cardiovascolare.

Possiamo mangiare un panino fuori se stiamo attenti a queste cose

Panini, sandwich, toast, non mancano mai nella dieta di chi lavora fuori casa. E se proprio non riusciamo a evitarli, proviamo almeno a ridurre i rischi di eccesso di sale. Rinunciamo sempre ai prodotti confezionati e ai cibi industriali. Contengono circa tre quarti di tutto il sale che consumiamo ogni giorno. Scegliamo sempre un tipo di pane non salato e mettiamo al bando condimenti confezionati come ketchup e maionese.

Attenzione agli spuntini

Un altro degli alimenti che dovremmo togliere dalla dieta giornaliera sono merendine e biscotti preconfezionati. Leggiamo bene l’etichetta ma probabilmente sarà difficile trovarne qualcuno con poco o addirittura senza sale o conservanti. Per spezzare la fame durante la giornata la soluzione migliore sarebbero un frutto o uno yogurt magro. Per due motivi. Da un lato sono meno salati. Dall’altro potrebbero aiutarci a depurare l’intestino e lo stomaco grazie al loro contenuto di fibre.

Ecco come ridurre il consumo di sale se mangiamo sempre fuori casa e gli alimenti da evitare per salvare il cuore e la salute cardiovascolare

Anche se riusciamo a trovare un momento di tempo per preparare il pranzo in casa, dobbiamo comunque fare attenzione al sale. Se amiamo portarci un piatto di pasta fredda in ufficio, proviamo a metterne meno nella pentola e saliamo l’acqua sempre a inizio cottura.

Se invece preferiamo le verdure, proviamo a condirle con il limone o con le spezie. Faremo bene al cuore e magari riusciremo a scoprire sapori nuovi.

Un consiglio che possiamo riproporre anche se i piatti a base di verdura li ordiniamo al ristorante o al bar. Piatti che possiamo condire con alternative migliori come il sale iodato o il sale celtico.

