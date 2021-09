Stiamo andando irreversibilmente verso la stagione fredda dell’anno. Come noi umani rischiamo di ammalarci a causa delle intemperie e dei virus, anche i nostri amici pelosi possono rischiare. I sintomi che dovrebbero subito metterci in guardia sono come i nostri.

Starnuti, colpi di tosse, spossatezza sono avvisaglie da non sottovalutare. Ecco come riconoscere se il nostro cane ha preso un male di stagione e come intervenire.

Facciamo una premessa doverosa: possiamo stare tranquilli, gli uomini e i cani non possono attaccarsi a vicenda l’influenza.

Facciamo attenzione al suo comportamento

Non esiste solo l’influenza, i cani possono contrarre tantissime malattie e virus, sta a noi capirlo e intervenire tempestivamente.

Se Fido si gratta le orecchie o cammina con la testa piegata da un lato probabilmente ha contratto l’otite. Un disturbo doloroso ma, per fortuna facilmente riconoscibile, così da portarlo immediatamente dal veterinario. Quest’ultimo gli somministrerà antibiotici da inserire direttamente nelle orecchie.

Molto frequente è anche il disturbo gastrointestinale, individuabile senza difficoltà visti gli episodi violenti di diarrea o vomito. Cambi di temperatura improvvisi, anche dentro casa possono portare questo problema. Cappottini che riparano dal freddo invernale e fermenti lattici, consigliati da un veterinario, sono dei buoni suggerimenti.

Ecco come riconoscere se il nostro cane ha preso un male di stagione

Se gli esempi precedenti sono disturbi che si possono verificare in tutte le stagioni dell’anno, l’influenza è prettamente invernale. Saper riconoscere un virus influenzale da un semplice raffreddore non è semplice, giusto quindi interpellare sempre un professionista. Il raffreddore lo prendono esattamente come noi: un colpo di freddo improvviso. L’influenza invece è virale e trasmissibile da cane a cane. I migliori suggerimenti per una pronta guarigione sono:

giuste medicine, assolutamente vietato somministrargli quelle da umani;

evitare correnti fredde;

coprire il nostro amico con una coperta.

Meno frequente, ma davvero pericolosa, è la febbre. Quando la sua temperatura sale sopra i 39 gradi le cause sono due: influenza o un’infiammazione che può aver colpito qualsiasi parte del corpo.

I consigli sono gli stessi che si possono dare a noi umani. Un forte sistema immunitario deriva soprattutto da un’alimentazione sana e da una vita non sedentaria. Inoltre, se si passeggia sotto la pioggia, rientrati in casa è importante asciugare il pelo del nostro amico. Controlli periodici dal veterinario e rispettare tutte le vaccinazioni sono le regole base per avere un cane forte e in salute.