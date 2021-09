Condividere la nostra vita con un amico a quattro zampe è una gioia e una fonte di orgoglio per molti di noi. Ogni buon proprietario deve imparare a comunicare con il proprio cane, e per farlo, è importantissimo imparare a leggere i segnali che il cane ci manda.

Se abbiamo una cagnolina, possiamo intuire molto presto se sta portando avanti una gravidanza, prestando attenzione ad alcuni comportamenti e segni caratteristici.

Perché è importante capire subito se la cagnolina è incinta

Ovviamente prima sappiamo se la nostra cagnolina è gravida, più tempo avremo per prepararci al lieto evento. Una cagnolina incinta ha bisogno di attenzioni particolari, sia per quanto riguarda la dieta, che l’esercizio fisico, che la sistemazione a casa. Per questo, è importante capire il prima possibile se la nostra cagnolina è in dolce attesa.

Vediamo a quali segnali prestare attenzione.

Ecco come riconoscere per tempo i primi segni di una gravidanza nella nostra cagnolina

La gravidanza nei cani dura in media due mesi, ma dipende anche dalle dimensioni del nostro cane e dall’età. Per capire il prima possibile se la nostra cagnolina è incinta, non dobbiamo prestare attenzione alla pancia, ma al suo comportamento.

I cani infatti possono soffrire di nausee mattutine, esattamente come gli umani. Se il nostro cane mostra inappetenza, e occasionale vomito, potrebbe essere perché aspetta dei cuccioli.

La nostra cagnolina tenterà di costruire un ‘nido’ in disparte per i suoi cuccioli

Un altro comportamento tipico delle cagnoline in dolce attesa è quello che viene chiamato ‘costruzione del nido’. Se notiamo che la nostra cagnolina cerca di costruire un nido con coperte, cuscini, o materiali che trova in giro, questo potrebbe essere un segno della gravidanza. La futura madre sta semplicemente cercando di preparare una culla comoda e protetta per i suoi piccoli.

Cambia il suo comportamento nei confronti degli umani e degli altri cani

A volte possono sopraggiungere dei cambiamenti di carattere. Se la nostra cagnolina vuole sempre stare in disparte sia dagli umani che dagli altri cani, potrebbe essere incinta. Ma anche un comportamento opposto potrebbe essere un segno della gravidanza, cioè se il nostro cane cerca sempre il contatto con noi e vuole più coccole del solito.

Ecco come riconoscere per tempo i primi segni di una gravidanza nella nostra cagnolina.

Per avere la conferma però, occorre sempre rivolgersi al veterinario, che ci saprà dire con certezza se la nostra amica pelosa è in dolce attesa.

Se dobbiamo lasciarla sola per lunghi periodi, ecco un regalo semplicissimo per il cane per non fargli patire la solitudine quando siamo fuori.