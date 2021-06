Mentre facciamo la spesa non sempre è facile capire quale sia l’alimento migliore da comprare rispetto a tutti quelli presenti all’interno dello scaffale del supermercato. Se a volte, tramite l’esperienza, riusciamo a seguire dei nostri parametri e a scegliere quello giusto, altre volte non è così facile. Basti pensare ad esempio a quando acquistiamo il vino, e a come sia spesso complicato capire quale bottiglia preferire.

Troppo o troppo poco

Un reparto in cui ci troviamo spesso in questa situazione è quello della frutta. Con questi alimenti, infatti, sbagliare è molto probabile e le conseguenze potrebbero essere alquanto fastidiose. Pensiamo difatti all’avocado, frutto esotico amatissimo e usato per mille ricette. Per fare il guacamole, ad esempio, salsa di origine messicana a base proprio di avocado, questo frutto deve essere maturo al punto giusto per essere utilizzato. Dobbiamo sceglierlo con massima attenzione.

Ecco come riconoscere immediatamente un avocado troppo maturo al supermercato senza doverlo aprire

Al supermercato poi diventa tutto più difficile dal momento in cui, come sappiamo bene, non possiamo di certo aprire il frutto e controllare all’interno il suo stato. Ci dobbiamo quindi affidare ad altri fattori, nonché a rimedi che ci possano permettere di capire quanto sia maturo, ma senza tagliarlo. E dunque ecco come riconoscere immediatamente un avocado troppo maturo al supermercato senza doverlo aprire. Il primo consiglio è quello di affidarsi alla vista.

La prima cosa su cui dobbiamo concentrarci è, infatti, la presenza o meno di piccole macchie nere sulla superficie del frutto, in quanto sono segni di uno stato di maturazione piuttosto avanzato.

Un’altra tecnica su cui ci possiamo basare, è quella che ci dice di prendere l’avocado e di scuoterlo leggermente, possibilmente vicino all’orecchio. In questo modo potremo sentire se il nocciolo all’interno sia staccato dalla polpa. Nel caso lo fosse farebbe rumore e capiremmo immediatamente che anche in questo caso siamo di fronte ad un avocado molto maturo, forse troppo.