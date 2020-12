Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il nostro cane si gratta spesso? Oppure la pelle si desquama e si arrossa? Il nostro amico a quattro zampe allora potrebbe avere una delle malattie più comuni. Bisognerà curarla, ma senza troppe ansie. La cosa importante è accorgersi in tempo del problema e curarlo in fretta.

I cani sono animali che hanno una soglia del dolore molto alta, quindi raramente si potrà assistere ad una loro lamentela o a un loro pianto. Devono essere i padroni a capire quando c’è qualcosa che non va e intervenire immediatamente. Allora ecco come riconoscere e curare questa comune malattia del nostro cane.

La dermatite nei cani

Ebbene sì, la dermatite colpisce anche gli animali, non solo gli esseri umani. Mentre gli umani usano magari creme o uno shampoo speciale, per il nostro amico a quattro zampe la situazione è diversa. Anche perché il cane non dirà mai nulla. Dunque ecco come riconoscere e curare questa comune malattia del nostro cane.

La dermatite porta i cani a grattarsi di continuo in un luogo specifico, facendolo arrossare e in casi estremi anche alla perdita di pelo. Il cane spesso grattandosi si ferisce e sanguina, cosa assolutamente da evitare. È necessario quindi porre rimedio prima che il nostro amico a quattro zampe si faccia del male.

Le cause delle dermatite

Le cause possono essere moltissime. Partendo dallo stress (anche i cani sono stressati) fino ad arrivare a parassiti o oggetti irritanti. Oltre a queste una delle cause può essere ormonale oppure un’allergia. Capirlo però è abbastanza complesso dato che il cane non parla e non gli si può chiedere se ha toccato qualcosa di irritante mentre correva libera nel parco, oppure se è stressato. Quindi bisogna solo osservarlo.

Come curarlo

Ovviamente la prima cosa da fare è andare dal veterinario di fiducia che analizzerà per bene la situazione e provvederà egli stesso a fornire un medicinale. Nel mentre è possibile fare degli impacchi lenitivi con camomilla o altro per evitare che il cane si gratti di continuo.

Approfondimento

