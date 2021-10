Quando facciamo la spesa al supermercato o in qualunque altro negozio di alimentari, ci ritroviamo necessariamente ad acquistare moltissime confezioni di cibo in plastica. Frutta e verdura, carni e salumi, formaggi e dolciumi, molto spesso si trovano in confezioni di plastica rigida.

La plastica, purtroppo, è ancora una tra le poche alternative economiche nel confezionamento dei cibi. Il risultato è che dopo aver fatto la spesa, molto spesso, ci ritroviamo con il carrello pieno di confezioni di plastica. Se siamo sensibili alla questione ambientale, cercheremo di ridurre l’acquisto di prodotti confezionati in scatole di plastica.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Tuttavia, quando proprio non se ne può fare a meno è bene conoscere delle alternative per evitare i sensi di colpa e soprattutto l’inquinamento ambientale. Ad esempio, ecco come riciclare le confezioni in plastica dei cibi ridandogli vita in modo semplice e creativo.

Ovviamente, sarebbe sempre meglio optare per degli alimenti privi della classica confezione in plastica. Ad esempio, per quanto riguarda la frutta e la verdura, sarebbe sempre meglio prenderla sfusa piuttosto che acquistare le scatole già confezionate. Quando proprio vogliamo toglierci il capriccio di prendere quella pietanza particolare, che non si trova in nessun altro modo se non in una scatola di plastica, però, ecco che il riciclo creativo ci viene subito incontro.

Ecco come riciclare le confezioni in plastica dei cibi ridandogli vita in modo semplice e creativo

Un’idea utile e creativa per riciclare le vaschette in plastica della frutta o della verdura è quella di creare un portagioie. La plastica rigida si presta molto bene a essere colorata, sia con pennarelli ma anche con tinte. Perciò possiamo divertirci a dipingere i nostri contenitori di plastica dei colori che più ci piacciono e farne dei porta oggetti o portagioie.

In particolar modo i contenitori che hanno il tappo forato potrebbero diventare degli originali porta-orecchini. Mentre il fondo del contenitore potrebbe essere un semplice contenitore porta oggetti.

Organizer per i cassetti

I contenitori di plastica sono perfetti per essere riutilizzati come organizer per i nostri cassetti. Sarà sufficiente inserirli all’interno dei nostri cassetti senza il loro tappo e dare a ognuno dei contenitori una mansione specifica. Uno potrebbe essere il contenitore della cancelleria, uno dei bottoni, uno dei chiodi e così via. Anche in questo caso possiamo dipingerli e colorarli come più desideriamo.

Se proprio non riusciamo a trovare una sistemazione utile e soddisfacente, possiamo utilizzare i contenitori di plastica per farci delle originali decorazioni natalizie. Basterà ritagliare la plastica della forma che desideriamo e colorarla con dei pennarelli indelebili o delle bombolette spray. Successivamente, si farà un buco nella parte superiore da cui poi si attaccherà un filo o un gancio da appendere all’albero di Natale.

Approfondimento

Ecco come riciclare i tappi dei barattoli con queste semplici e originali idee alternative per non buttare via niente