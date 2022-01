Ogni giorno produciamo una quantità consistente di rifiuti, che vorremmo gettare. Tuttavia, non dovremmo essere troppo veloci nel buttare via le cose, perché potrebbero avere una seconda vita.

Ridurre i rifiuti ha due effetti principali. Innanzitutto, ci permette di avere un’impronta ambientale minore, riducendo gli sprechi e danneggiando l’ambiente in misura minore. Inoltre, il riutilizzo ci permette di creare degli oggetti utili da usare in casa, costruiti con ingegno e intelligenza.

Oggi ci concentriamo su un rifiuto in particolare, ovvero le cialde usate del caffè. Esse, se buttate via, finiscono in discarica e non si riescono a smaltire nemmeno dopo centinaia di anni. Se invece vengono riutilizzate in casa, possono dare tante soddisfazioni. Dunque, ecco come riciclare le cialde usate del caffè usandole in maniera geniale in casa.

Le maniere intelligenti di effettuare riciclo creativo

Ci sono tante cose che si possono fare con le cialde usate, quindi la lista che forniamo è del tutto indicativa. Il vero limite è la nostra creatività e la voglia di sperimentare.

Innanzitutto, potremmo usare le cialde in maniera piuttosto ovvia, per contenere all’interno dei piccoli oggetti. Possono quindi essere utili come contenitori per puntine, bottoni, fermagli e cose simili. Per evitare di rovesciare questi piccoli contenitori consigliamo di incollarli ad un piccolo cartoncino rotondo, il quale fornirà da “piede” per la cialda.

Ecco come riciclare le cialde usate del caffè usandole in maniera geniale in casa

Le cialde possono essere anche utilizzate come decorazioni per la casa. Ad esempio, possiamo incollarne due insieme, colorarle con pennarelli o pennelli e poi appenderle da qualche parte. Teniamo in mente questo trucco il prossimo anno, quando dovremo fare di nuovo l’albero di Natale.

Per migliorare l’effetto decorativo, proviamo a giocare un po’ con il materiale. Schiacciamole, tagliamole, diamo loro forme particolari e diventeranno dei veri e propri oggetti di design, da appoggiare o appendere in giro per la casa.

Per chi ha dei bambini poi queste cialde possono avere un utilizzo anche ricreativo. Infatti, queste possono essere utilizzate per costruire piramidi, torri, palazzi, insomma sono ottime per giocare in maniera creativa. Se ci mettiamo a giocarci con loro, possiamo anche usarle in maniera educativa, ad esempio insegnando loro a contare, oppure a riconoscere i vari colori.

Ovviamente, assicuriamoci di non darle a dei bambini troppo piccoli che potrebbero metterle in bocca e mettere in pericolo la loro incolumità.

