Cremosa e squisita, nessuno rinuncerebbe mai alla regina delle salse in cucina: la besciamella. Facile e veloce da preparare, è capace di rendere unico ogni piatto, a partire dai più classici come le lasagne. Accontenta davvero tutti anche in questa pasta pasticciata al forno morbida dentro e croccante fuori.

Potrebbe però capitare di farne troppa, e meno male. Infatti, invece di buttarla, la besciamella avanzata si può riutilizzare in modi davvero originali e sfiziosi, anche con soli 3 ingredienti.

Ecco come riciclare la besciamella avanzata e creare un antipasto sfizioso con soli 3 ingredienti

Bastano 3 soli ingredienti e tanto appetito per gustare due ricette appetitose da preparare con la besciamella avanzata.

La prima è la besciamella fritta, ottima come antipasto sfizioso per spezzare la fame con soddisfazione. Per prepararla servono solo uno o più tuorli d’uovo, in base alla quantità avanzata, pangrattato quanto basta e olio per friggere.

Uno degli oli da frittura migliori è l’olio di semi di arachide, da portare a massimo 180 gradi per non farlo bruciare. Per questo motivo, sarebbe ancora più utile avere a disposizione una friggitrice con termostato. In alternativa, si può usare l’olio extravergine di oliva, che permette di friggere a temperature più alte.

La seconda ricetta è la besciamella con verdure gratinate al forno. In tal caso, serviranno solo una verdura a scelta, per esempio le zucchine, parmigiano grattugiato e sale quanto basta.

Come preparare la besciamella fritta

Per preparare la besciamella fritta, prima di tutto scaldare quella avanzata per fare in modo che si addensi, poi lasciarla raffreddare. Per una resa migliore, tenerla per un’ora in frigorifero coperta con la pellicola trasparente. Quindi, tagliarla a cubetti con un coltello affilato e impanarla passandola prima nel tuorlo d’uovo sbattuto, poi nel pangrattato.

Un modo alternativo per preparare i cubetti di besciamella è quello di versarla nei comparti di una vaschetta per il ghiaccio e congelarla. In questo modo si avranno i cubetti già pronti.

È quindi il momento di scaldare in un tegame l’olio per friggere e di immergere i panetti di besciamella un paio alla volta.

Quando sono fritti e ben dorati, per togliere l’olio in eccesso posarli su carta assorbente o un sacchetto di carta per il pane. Infine, servire i cubetti croccanti dopo che si sono leggermente intiepiditi. Per renderli ancora più saporiti, aggiungere sopra una fettina croccante di pancetta.

Una cosa simile si può fare con un’altra preparazione cremosa regina dei dolci: la crema pasticciera. Basta seguire questi passi per trasformarla in un dessert croccante al morso ma dal cuore morbido e dolce.

Come preparare la besciamella con verdure al forno

Per preparare la besciamella con verdure al forno, scegliere prima di tutto la verdura che si preferisce usare. Un classico sempre squisito e rapido da preparare sono le zucchine.

Prima di tutto, lavare le zucchine e tagliarle a rondelle sottili. Metterle in una pirofila e mischiarle assieme alla besciamella avanzata. Se risulta troppo densa, ammorbidirla con un po’ di latte.

Aggiustare di sale e aggiungere sopra una generosa spolverata di parmigiano. Cuocere in forno a 190 gradi per 15 minuti, gli ultimi 5 in modalità grill.

