In questi anni la consapevolezza rispetto all’ambiente e al nostro impatto sugli ecosistemi è aumentata notevolmente. C’è una spinta verso il riciclo e contro lo spreco che parte dal basso e coinvolge tutti noi. Scegliere prodotti con packaging riciclabile o compostabile, riutilizzare i prodotti per massimizzarne l’utilità, sono scelte per una sostenibilità ecologica. Permettono, inoltre, un risparmio economico sul lungo periodo. Tuttavia, non sempre è facile riciclare. Le plastiche non sono tutte uguali e bisogna conoscere i vari simboli identificativi per trattarle in maniera corretta. I materiali sono spesso costituiti da strati di materiali diversi. Il risciacquo di tutto il materiale da riciclare non è sempre sufficiente perché quel che facciamo sia efficace. In conclusione, nonostante le buone intenzioni, potremmo avere bisogno di una guida. Ecco come riciclare e gestire gli scarti risparmiando un sacco di tempo.

I diversi tipi di plastica e i suoi simboli

Ecco un breve elenco dei diversi tipi di plastica e delle sue possibilità di riciclo. Il nome e il simbolo corrispondente della plastica sono stampati in rilievo sull’oggetto:

PET (polietilentereftalato): es. per bottigliette d’acqua. Si ricicla bene;

PVC (cloruro di polivinile): es. per infissi, tubi e molto altro. Non è riciclabile;

HDPE (Polietilene ad alta densità): es. giochi bimbi, bottiglie shampoo, detersivi e detergenti. Viene riciclato in maniera efficace;

LDPE (Polietilene a bassa densità): es. per sacchi di plastica, giostre. Si tende a non riciclarla;

PS (polistirolo): es. per imballaggi. Non viene riciclato;

PP (polipropilene): es. guanti da cucina, guanti da chirurgo. Generalmente non viene riciclato.

Senz’altro potrebbe essere utile qualche strumento per poter riciclare in maniera corretta.

Ecco come riciclare e gestire gli scarti risparmiando un sacco di tempo

Ci sono numerose apps gratuite su Android o Apple che possono aiutare nel riciclo:

Zero Waste Objective: app che ci sfida ad arrivare a zero rifiuti adottando una serie di comportamenti virtuosi; Junker: app che aiuta a differenziare i rifiuti domestici grazie a una fotocamera; Riciclario: app che aiuta a gestire la raccolta differenziata e a conoscere la propria posizione TARI.

Solo grazie a uno sforzo congiunto di tutti noi, con l’aiuto delle nuove tecnologie e della scienza, possiamo salvaguardare la Terra.