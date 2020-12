Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La crisi economica che stiamo vivendo sta gravando pesantemente sulle famiglie. Molti italiani, infatti, si trovano nella terribile situazione di essere disoccupati senza reali prospettive di trovare un nuovo sbocco professionale. L’Italia soffriva già lo scorso anno di un mercato del lavoro meno florido rispetto ad altri Paesi europei. La crisi derivante dalla pandemia ha peggiorato ulteriormente questa situazione. Mentre i disoccupati continuano ad aumentare, per molti di loro si sta esaurendo il diritto all’indennità.

La NASPI, infatti, non ha durata illimitata ma proporzionale al periodo di contribuzione del beneficiario. Insomma, la crisi sta gravando in maniera particolarmente pesante sulle categorie più deboli. Abbiamo analizzato in un recente approfondimento che anche le tredicesime quest’anno penalizzeranno proprio i lavoratori precari. Alcuni Enti locali stanno cercando soluzioni per i propri cittadini e in questo articolo analizzeremo un’iniziativa della Regione Piemonte. Ecco come richiedere 600 euro di bonus per i lavoratori in difficoltà dell’area sabauda.

L’iniziativa dell’assessorato al lavoro

La Regione Piemonte ha stanziato un contributo economico per i lavoratori privi di adeguati ammortizzatori sociali. Il sussidio locale integrerà quindi le iniziative statali ed è rivolto a chi non ha diritto ad altri contributi. I residenti in Piemonte che non percepiscono NASPI, reddito di cittadinanza o altri contributi potranno quindi ottenere un aiuto regionale.

Il bando emanato dal Consiglio Regionale prevede un aiuto economico per chi abbia cessato la propria attività dopo il 23 febbraio scorso. Esso tutela anche i lavoratori a progetto, i collaboratori domestici e chi è escluso dalle proroghe della Cassa Integrazione. Gli interessati potranno presentare la propria domanda fino al 15 gennaio 2021.

Ecco come richiedere 600 euro di bonus per i lavoratori in difficoltà

Il sito della Regione Piemonte è il canale da utilizzare per richiedere il contributo. L’autenticazione dovrà avvenire attraverso lo SPID, una carta d’identità elettronica o un certificato digitale. Potranno inoltrare la richiesta i residenti o domiciliati in Piemonte che abbiano cessato la propria attività lavorativa da marzo a maggio 2020.

I richiedenti non dovranno aver percepito quindi alcuna retribuzione né prestazione assistenziale in questo periodo. Ecco come richiedere 600 euro di bonus per i lavoratori in difficoltà residenti in Piemonte. La Redazione di ProiezionidiBorsa continuerà ad informare in merito ad altre eventuali iniziative locali a supporto delle famiglie in difficoltà