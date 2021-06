Ecco come richiedere 2.000 euro di borse di studio 2021 per i fortunati studenti che riceveranno assegni per 3 anni senza presentare ISEE

Gli esami per il conseguimento dei diplomi sono ormai alle porte e molti ragazzi italiani hanno già pianificato come e dove proseguire la formazione. In tali circostanze le famiglie si trovano a dover affrontare un volume di spese nettamente più alto. Ciò vale soprattutto nel caso in cui i figli decidono di iscriversi ad un corso di laurea in un università distante che impone costi aggiuntivi. Esistono tuttavia alcune importanti agevolazioni fiscali e contributi economici che giungono a sostegno dei nuclei familiari meno abbienti. Anche i genitori con figli in età scolare e che devono ancora conseguire il diploma di maturità hanno infatti la possibilità di ottenere ammortizzatori economici. Quindi “Attenzione a non perdere bonus di più di 1.000 euro per figli studenti fino a 21 anni con reddito ISEE superiore a 35.000 euro”.

Chi invece sta per conseguire o è già in possesso di un diploma di scuola superiore può inviare la propria candidatura per sostenere le spese universitarie.

Analizziamo dunque come richiedere 2.000 euro di borse di studio 2021 per i fortunati studenti che riceveranno assegni per 3 anni senza presentare ISEE. Ricordiamo anzitutto che anche tramite la semplice presentazione della dichiarazione dei redditi è possibile beneficiare di importanti facilitazioni fiscali per le spese scolastiche. I nostri consulenti hanno indicato la procedura da seguire per ottenere “Rimborsi di oltre 600 euro all’Agenzia delle Entrate per figli studenti nel 2021”.

Per i diplomandi o diplomati che hanno intenzione di iscriversi a un corso all’università Cattolica di Milano vi sono 100 borse di studio disponibili. Chi si immatricola nell’a.a. 2021-22 può infatti ricevere un contributo economico pari a 2.000 euro in base a requisiti di merito. Non si richiede pertanto la documentazione attestante la condizione reddituale, ma il superamento di una prova scritta che si terrà a distanza in modalità telematica. Anche la presentazione delle candidature prevede unicamente l’invio telematico entro le ore 12.00 di mercoledì 30 giugno 2021.

Inoltre vi è un aumento dell’importo della borsa di ben 1.000 euro per gli studenti che vengono ammessi ai collegi in Campus UCSC. Infine conviene ricordare che chi si iscrive a corsi universitari della durata di 6 anni può rinnovare la richiesta della borsa di studio per 3 anni. Per informazioni più dettagliate si rimanda al bando in cui figura l’elenco della documentazione da presentare relativamente al merito e alle pagelle scolastiche.

